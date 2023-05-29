105 лет в чужих руках – горькая судьба Иревана

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня главным вопросом переговорной повестки между Азербайджаном и Арменией является взаимное признание территориальной целостности друг друга. Азербайджанская сторона не видит никаких проблем и готова поставить подпись под таким документом, потому что, в отличие от безумных соседей, рассматривает вопрос через призму международного права. Азербайджан признает целостность Армении и не претендует на ее международно признанные территории. Но это не значит, что мы должны забыть о том, кому эти земли на самом деле принадлежали и сколько трагедий пережил наш народ из-за игр империй.

105 лет назад Иреван был передан армянам. Решение о передаче города под столицу впервые создававшейся в тот период на Южном Кавказе Армении было принято на заседании Азербайджанского Национального Совета 29 мая 1918 года. В голосовании по этому вопросу участвовали 18 из 28 членов Национального Совета. Из них 16 голосовали "за", 1 - "против" и 3 - воздержались.

Чтобы называться государством, армянам была необходима столица, а так как своих городов у них на этих территориях никогда не было, взор пришельцев пал на Иреван. Почти сразу началось ускоренное заселение новоиспеченной армянской столицы и прилегающих территорий армянами, переселяющимися из Турции, и параллельное выдавливание коренного населения. Азербайджанцы, оставшиеся на своих землях, включенных в состав новодела-Армении, оказались в аду. В январе 1919 года в газете "Азербайджан" был опубликован доклад представителя землячества мусульман Иреванской губернии Мир Гидаята Сеидова председателю Совета министров Азербайджана Фатали Хану Хойскому. В нем сообщалось о бесчинствах отряда Андраника, размещении пришлых армян в домах азербайджанцев, которые выдворялись под угрозой оружия. Автор доклада выражал надежду, что правительство Азербайджана примет экстренные и решительные меры к тому, чтобы население Иреванской губернии не было истреблено, разгромлено и разогнано.

Однако АДР была бессильна остановить расправу.

Передача Иревана армянам стала точкой отсчета в полном изгнании азербайджанского населения со своих исторических земель, отданных под армянскую республику. Этот процесс растянулся на многие десятилетия, сопровождался геноцидом и многочисленными нарушениями советских законов и завершился в августе 1991 года, когда армянами при содействии российских военных было "очищено" последнее азербайджанское село - Нуведи.

То, что происходило вокруг Азербайджанской Демократической Республики в тот период, очень напоминает то, что происходит вокруг нашей страны в последние десятилетия. Правда, только схематически. Мир изменился, а главное - изменился сам Азербайджан. Как и сто лет назад, Азербайджан подвергался и даже сегодня подвергается международному давлению и шантажу. Все годы оккупации международные круги пытались вынудить Баку идти на территориальные уступки и признать итоги Первой карабахской войны. Самым сложным периодом было начало 90-х годов, и только политическая и дипломатическая мудрость Гейдара Алиева помешали этим планам осуществиться. Азербайджан был приговорен к разделу, и значительный кусок пирога должен был достаться армянам. Им было мало тех земель, которые они получили от АДР в 1918 году, а затем и от советской власти, когда Москва периодически отщипывала от Азербайджанской ССР квадратные километры, увеличивая ареал обитания армянства.

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Правительство же АДР было слишком слабо, чтобы сопротивляться давлению и шантажу. Державы шантажировали Баку непризнанием независимости, если армянам будет отказано в территориях. И власти республики не смогли устоять. Иреван был отдан в обмен на обещание армян не претендовать на Карабах. Но как же наивны были основатели АДР... Вся последующая история это показала. Получение в подарок Иревана только раздразнило аппетиты армянства. За те услуги, которые оно оказало царской, а потом и советской России, оно получило Зангезур, часть территорий Нахчывана, Газаха и так далее. Исторический азербайджанский Иреван был стерт с лица земли, ему была придумана новая история при содействии союзных академических кругов. А массовая депортация азербайджанцев из Армении конца 40-х - начала 50-х годов - это была санкционированная советскими властями и узаконенная этническая чистка, продолженная с одобрения тех же советских властей в конце 80-х годов.

Выступая перед военнослужащими после открытия Парка военных трофеев, Президент Ильхам Алиев сказал: "Азербайджанской Демократической Республике принадлежат большие заслуги перед азербайджанским народом. Однако мы не должны замазывать историю, должны знать ее. Должны знать, что Азербайджанская Демократическая Республика существовала в 1918-1920-х годах, наша независимость была половинчатой. Мы отдали Иреван Армении. Хотя тогда представители из Иревана возражали против этого. Но к их голосу не прислушались. Азербайджанская Демократическая Республика не могла обеспечить полную власть. Английские генералы диктовали здесь свою волю. Даже для утверждения нашего флага нужен был приказ английского генерала. Обо всем надо говорить так, как происходило".

В прошлом году на встрече с группой представителей интеллигенции Западного Азербайджана глава государства вновь коснулся этой темы, подчеркнув, что на протяжении веков наш народ шел на большие жертвы, чтобы защитить свои права, чтобы жить на своих исторических землях. Но, несмотря на это, он в разные периоды лишался родных земель. АДР фактически подарила Армении наш исторический город - Иреван. "Это был непростительный шаг, это было предательство и преступление", - заявил Президент.

Президент Ильхам Алиев имеет право на такие заявления, потому что за годы своего президентства ему самому не раз приходилось отбивать атаки могущественных кругов, пытавшихся сломать Баку и обеспечить армянские интересы. Угрозы, шантаж, спекуляции и двойные стандарты - это не стареющие инструменты международного давления.

Интересный нюанс обнаружил в документах того периода азербайджанский юрист и дипломат, профессор Намик Алиев. Ранее в интервью Day.Az он рассказал, что с правовой точки зрения Иреван все еще принадлежит Азербайджану. По его словам, вынесенное 28 мая 1918 года Армянским национальным советом решение о создании "на территории российской Армении независимой Республики Армения в составе территорий бывших Эриванской губернии и Карсской области Российской империи" делает передачу Иревана под столицу Армении юридически неправомочным актом. Это решение было принято до того, как 29 мая свой вердикт о передаче армянам столицы Иреванского ханства огласил Азербайджанский Национальный Совет.

Но это еще не все. Намик Алиев сказал, что само решение Азербайджанского Национального Совета (Протокол № 3 от 29 мая 1918 года) является априори недействительным. "Принималось оно, во-первых, под сильным давлением западных стран, в присутствии на этих территориях армянских бандитских формирований, устроивших там тотальный террор в отношении неармянского населения. А, во-вторых, сам документ свидетельствует, что голосование о передаче Иревана армянам было либо сфальсифицировано, либо принято с нарушениями. Достаточно взглянуть на цифры. В заседании приняло участие лишь 18 членов Совета из 28-ми, что составляет менее 65 процентов, т.е. менее двух третей, обязательных при вынесении судьбоносных решений. Из 18 голосуют "за" 16 членов Совета, что и того меньше. И, наконец, самое главное: при 18 присутствующих, согласно Протоколу в голосовании в голосовании приняло участие 20 членов Совета. Интересная арифметика, не так ли?"

Все это, считает профессор Алиев, делает данный документ юридически ничтожным, и у Азербайджанской Республики есть все основания признать захват и последующее владение Армянской Республикой столицей Иреванского ханства городом Иреван незаконным.

Конечно же, Азербайджан не будет поднимать этот вопрос, потому что азербайджанский народ мудрый и миролюбивый народ. Но соседи не должны забывать, на чьей земле живут, и что при всем их желании Иреван не станет Ереваном, Зангезур Сюником, а Басаркечер Варденисом. Они должны попросить прощения у этой земли за все сотворенное зло. Иначе она не примет их, как не принимает все 105 лет.