Президент Израиля отбыл с визитом в Азербайджан

Президент Государства Израиль Ицхак Герцог во вторник отбыл с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Азербайджан является ключевой страной, и я уверен, что мой визит откроет двери для углубления сотрудничества. Мы разделяем общие новые возможности, а также вызовы", - написал он.