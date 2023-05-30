https://news.day.az/politics/1568753.html Президент Израиля отбыл с визитом в Азербайджан
Президент Израиля отбыл с визитом в Азербайджан
Президент Государства Израиль Ицхак Герцог во вторник отбыл с визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Азербайджан является ключевой страной, и я уверен, что мой визит откроет двери для углубления сотрудничества. Мы разделяем общие новые возможности, а также вызовы", - написал он.
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