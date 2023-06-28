Кривые зеркала армянской дипломатии

Автор: Пярвин Мирзазаде

В преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в Вашингтоне, МИД Армении разразился пространным заявлением, больше похожим на пасквиль и навет, в котором (в очередной раз) обвинил азербайджанскую сторону в экскалации напряженности в регионе и в нежелании мирного решения проблем между двумя странами.

Как всегда, армянская дипломатия представила последние события на условной линии границы и вокруг территории, где временно размещены миротворцы, в искаженном свете, стараясь снять с себя ответственность за то, что в результате провокационных обстрелов с армянской стороны, азербайджанскими властями был временно закрыт ППП (пограничный переходный пункт) Лачин, а также за то, что участились случаи вооруженных провокаций со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ). В своем заявлении МИД Армении пытается представить последние инциденты, спровоцированные армянскими вооруженными силами, как "свидетельство намерений" Азербайджана осуществить в ближайшее время депортацию армянского населения Карабахского региона, путем введения "тотальной блокады", направленной на "деарменизацию" региона. Стараясь представить армянскую сторону "белой и пушистой", МИД Армении буквально взывает к мировому сообществу оказать давление на Азербайджан.

В текст этого заявления, которое больше похоже на донос в лучших традициях 1937 года, армянские дипломаты постарались втиснуть все что им могло прийти в тот момент в голову с похмелья, после буйных излияний во время застольев, где отмечали последние успехи сборной Армении по футболу. Заявление пестрит голословными обвинениями Азербайджана в некой армянофобии, жалобами на то, что мол азербайджанские власти препятствуют возвращению армянских беженцев на освобождённые территории в Карабахском регионе. Как само собой разумеющееся, повторили о необходимости прямых переговоров между Баку и сепаратистами, при участии некоего, понятного только им международного механизма (видимо имея ввиду очередное затягивание переговорного процесса лет этак на 30).

Авторы этого пустого заявления постарались от души вылить новые ушаты грязи на Азербайджан, обвиняя во всех смертных грехах. В особенности, в отсутствии прогресса на переговорном процессе, скидывая с себя ответственность за то, что каждый раз, когда удается договориться по тем или иным сложным вопросам при участии международных посредников, буквально на следующий день армянские военнослужащие провоцируют на линии соприкосновения сторон вооруженные стычки.

Армянская сторона, воодушевленная тем, что при активном участии диаспоры и прикормленных ею зарубежных политиков, при минимальном участии членов ассамблеи, удалось пропихнуть в ПАСЕ ничего не значащую резолюцию о "блокаде" Лачинской дороги, далекую от истины и не отражающую объективных реалий, возомнила, что теперь может перейти в наступление на дипломатическом фронте и диктовать свои условия, забыв о том, что является проигравшей стороной, принявшей условия капитуляции после окончания Второй Карабахской Войны 10 ноября 2020 года. МИД Армении, постоянно публично на весь мир кричит о своей приверженности достижению мирного соглашения, но при этом позволяет нагло вмешиваться во внутренние дела независимого Азербайджана, требуя направления неких международных оценочных миссий на суверенную азербайджанскую территорию - Карабахский регион и называя "незаконным" установленный ППП на Лачинской дороге, видимо считая, что имеет право трактовать подписанные трехсторонние заявления в выгодной для себя версии.

Официальные армянские лица неоднократно били себя в грудь и клялись, что признали территориальную целостность Азербайджана аж в декабре 1991 года, вступая в СНГ. Премьер-министр Н. Пашинян совсем недавно был вынужден озвучить публично, что признает территорию Азербайджанской Республики в размере 86,600 км2 (включая Карабах).

Но как при этом понимать такую позицию МИД Армении, который не только комментирует в своей искаженной версии последние события, но и ставит под сомнение принадлежность Карабахского региона Азербайджану, когда выступает со своим безответственным заявлением, в котором открыто предъявляет территориальные претензии, под предлогом обеспечения "прав и безопасности" граждан другой страны.

Полный непрофессионализм и отсутствие знаний международного права, которыми страдают авторы этого заявления показывают, что армянская дипломатия переживает глубокий кризис, вызванный тем, что в послевоенный период не смогла принять существующие геополитические реалии, сложившиеся после фактического завершения конфликта и надеется заморозить ситуацию на реванш в будущем. Ведь не секрет, что и главный армянский дипломат А. Мирзоян, и "восходящая звезда" армянской дипломатии ПОП (посол по особым поручениям) Э. Марукян, и другие высокопоставленные чиновники МИД, подтасовывая факты и вводя в заблуждение мировое сообщество, пытаются представить неконструктивную позицию Армении как "миролюбивую", хотя в действительности это лишь показное миролюбие, за которым скрываются тайные планы по отторжению части азербайджанской территории - Карабахского региона, под предлогом обеспечения "прав и безопасности" армянского населения.

Иногда кажется, что руководство МИД Армении старается проводить собственную внешнюю политику, отличную от обещаний Премьер-министра Н. Пашиняна, который в ходе двусторонних и многосторонних встреч с Президентом Ильхамом Алиевым, при участии международных посредников, делает совсем иные заявления, в принципе соглашаясь на достижение мирного соглашения на основе международного права. Но если армянская дипломатия будет продолжать действовать в подобном агрессивном духе, то не только окончательно подорвет хрупкое доверие в переговорах, но и может сорвать сам мирный процесс, спровоцировав новые вооруженные конфликты. Наверное стоит еще раз напомнить армянским дипломатам, которые пока что не усвоили мастерские уроки дипломатии Президента Ильхама Алиева, реальное положение дел на сегодняшний момент.

Азербайджан выступал и выступает за скорейшее подписание мирного соглашения, открытия региональных транспортных коммуникаций, осуществление процесса делимитации и демаркации границы, интеграции армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество, а также немедленного вывода остатков вооруженных сил Армении с территории, где размещены миротворцы, на основе принципов международного права, признания территориальной целостности и нерушимости границ. Азербайджан категорически не приемлет продвигаемые армянской стороной утверждения о некой блокаде армянского населения Карабаха и возможной "депортации", так как строго придерживается требованиям взятых на себя международных обязательств в рамках соответствующих конвенций ООН, ОБСЕ, СЕ и других международных организаций, а также Конституции и действующего азербайджанского законодательства, где все граждане страны пользуются равными правами, вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности.

Попытки армянской стороны представить установку ППП на Лачинской дороге и техногенные аварии на линиях жизнеобспечения, идущих из Армении в Карабах, как "блокаду", абсолютно неприемлемы. Азербайджан имеет полное суверенное право осуществлять пограничный контроль на своих внешних границах, в том числе и на Лачинской дороге. Подписанные трёхсторонние Заявления ни в коей мере не ограничивают эти права азербайджанской стороны, которая обязалась обеспечивать безопасность (не допускать транспортировки армянских военных грузов и военнослужащих) этой коммуникации, что и делается после установки ППП. Это армянская сторона постоянно провоцирует и мешает деятельности ППП, чтобы не допускать передвижения гражданских лиц армянской национальности и коммерческих грузов в пропагандистских целях.

Азербайджанские власти неоднократно заявляли, что движение по дороге свободно для граждан армянской национальности, проживающих в Карабахском регионе, о чем свидетельствуют видео факты, размещаемые в социальных сетях. Азербайджан уже пошел на компромисс и в порядке исключения разрешил использование через этот ППП, не смотря на то, что сухопутные границы страны закрыты для пересечения граждан из-за введенного карантинного режима вплоть до 2 октября 2023 года. Также временно, в качестве документа для перехода границы принимают удостоверения личности, выданные сепаратистами. Кроме того, азербайджанские власти неоднократно предлагали организовать снабжение продовольствием и предметами первой необходимости по более короткой дороге из города Агдам, а также протянуть линии электро- и газоснабжения и связи с примыкающих азербайджанских районов.

Наверняка те, кто сегодня за рубежом рвет глотку и кликушествует в поддержку армянских заявлений должны знать, что если Армения в действительности признает территориальную целостность Азербайджана, то и снабжение жителей Карабахского региона должно осуществляться за счет существующих внутренних ресурсов и на основе действующих тарифов, а не путем незаконной подачи этих ресурсов из соседней страны, в нарушении действующего законодательства.

Что же касается неких претензий МИД Армении в отношении усиления армянофобии и "разрушения" объектов армянского культурного наследия, то прежде чем делать подобные заявления, рекомендовали бы вначале армянским дипломатам взглянуть в зеркало.

Во-первых, в Армении детям с малых лет прививается тюркофобия и ненависть ко всему, что связано с Азербайджаном и Турцией, под ширмой исторической памяти о трагических событиях 1915 года. Во-вторых, старания армянской дипломатии выдать объекты, построенные на азербайджанской территории после оккупации за памятники культурного наследия не имеют никаких оснований, так как противоречат международному праву, также, как расселение на этих территориях незаконных поселенцев, что и делали оккупационные власти на протяжении почти 30 лет. Последняя истерическая компания относительно судьбы армянской церкви, построенной в городе Лачин, где до оккупации в мае 1992 года практически все население составляли азербайджанцы- мусульмане вообще не стоит и выеденного яйца, так как небольшое армянское население появилось там только после захвата этого города и покинуло после окончания войны. Армянская сторона на протяжении 30 лет намеренно строила на оккупированных территориях объекты, устанавливала памятники и переселяла армян из третьих стран, чтобы затем представить это, как ложные свидетельства принадлежности этих территорий Армении.

В-третьих, прежде чем обвинять Азербайджан в невыполнении пунктов трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, где говорится о возвращении всех беженцев в места постоянного проживания, упоминая лишь армянских жителей освобождённых городов Шуша, Гадрут и некоторых других населенных пунктов, МИД Армении не должно вводить в заблуждение международное сообщество и армянский народ подобной односторонней трактовкой этого документа.

Согласно трёхстороннему Заявлению, к местам постоянного проживания должны вернуться все перемещенные лица, вне зависимости от национальности, то есть в случае возвращения азербайджанцев, которые до начала конфликта в 1988 году жили в Ханкенди, Ходжалы, Аскеране и других населенных пунктах Карабахского региона, то и армянские жители действительно проживавшие, а не позже переселенные после оккупации, смогут вернуться к себе домой, при условии принятия гражданства Азербайджана. Как говорится, в этой формулировке все ясно и четко, а не так как односторонне преподносят это "новоявленные знатоки" международного права в Ереване.

Вообщем, оценивая последнее заявление МИД Армении можно сказать, что армянская сторона начала пропагандистскую подготовку торпедирования встречи в Вашингтоне, где надеется, продвигая подобные тезисы, добиться "успеха", направив переговоры в имитационное русло вместо конкретных конструктивных решений.

Как всегда, армянская дипломатия старается представить существующие реалии в искаженном виде, как в кривом зеркале, чтобы обмануть и международных посредников, и собственный народ, не дав начать диалог и примирение между азербайджанцами и армянами. Хотелось бы, чтобы и международные партнеры наконец поняли истинные цели армянской дипломатии, которая путем имитации создает видимость конструктивности и миролюбия, скрывая свой реваншизм и иллюзорные мечты о "Великой Армении". Политикам в Ереване давно пора открыть пошире глаза и прислушаться к последним заявлениям Президента Ильхама Алиева, сделанные им 23 июня 2023 года, выступая перед военнослужащими азербайджанской армии, где он предупредил армянских реваншистов о возможных последствиях, которые могут ожидать в случае отказа от достижения мирного соглашения.

К сожалению, армянская дипломатия продолжает смотреть на мир через свои кривые зеркала, где существующие геополитические реалии искажены до такой степени, что могут привести Армению к новой катастрофе, от которой уже никто не спасет.