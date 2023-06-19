Для чего Армения провоцирует вооруженные столкновения на границе с Нахчываном

Автор: Пярвин Мирзазаде

В последние дни, в результате вооруженных провокаций армянской стороны, резко обострилась ситуация на линии условной азербайджано- армянской границы в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республики (НАР). Армянские официальные лица и средства масс медиа развернули информационную войну против Азербайджана, утверждая, что азербайджанская армия подвергает обстрелам пограничное селение Ерасх Араратской области и в частности, строящейся там металлургический завод, который принадлежит американской компании. Армянские средства массовой информации в один голос утверждают, что азербайджанская сторона, подвергая обстрелам армянскую территорию, пытается помешать строительству этого завода, который, мол, должен сыграть важную роль в экономике Армении, обеспечив рабочими местами несколько сот местных жителей и принеся значительную прибыль в бюджет страны. При этом, армянские источники ссылаются на то, что ранее Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики распространило заявление в связи со строительством завода на границе с НАР, в котором высказало серьезные опасения касательно строительства данного предприятия без соответствующей экспертной оценки, что может нанести значительный урон экологии региона, в том числе и азербайджанской территории, что противоречит обязательствам Армении согласно международному праву.

Армянская сторона утверждает, что азербайджанская армия якобы намеренно обстреливает армянскую территорию, чтобы не допустить строительства этого завода. В качестве доказательства, МИД Армении быстро свозил представителей дипкорпуса, аккредитованного в Ереване, в Ерасх, чтобы на месте продемонстрировать "факты азербайджанской агрессии". Премьер-министр Н. Пашинян поспешил принять посла Индии в Армении, в связи с ранением двух граждан Индии, участвующих в строительных работах и пострадавших в ходе вооруженного инцидента. Одновременно, как по команде фас, платные армянские лоббисты из Конгресса США бросились в атаку, с требованиями к администрации президента Д. Байдена ввести санкции против Азербайджана за нападение на дружественную Армению. Не остался в стороне и МИД "сестринской" Франции, который выступил, как всегда, с односторонним заявлением, в котором упомянул только обстрел армянской территории.

В какой-то момент ереванским провокаторам показалось, что им удалось достичь своей главной цели - одурачить собственный народ и международное сообщество очередным блефом об "азербайджанской агрессии", чтобы заморозить переговорный процесс и избежать подписания мирного соглашения. Но видимо, авторам этой провокации невдомек, что их нынешнее "ноу -хау" лишь жалкая копия провокационных действий предыдущих властей Армении, потерпевших полное фиаско уже в далёких 90-х годах, когда армянские вооруженные формирования пытались захватить Нахчыван и были наголову разгромлены в пограничных сражениях.

Для того, чтобы понять что же происходит на границе Армении с этой автономной республикой и для чего армянская сторона намеренно провоцирует вооруженные столкновения именно на этом участке, следует заглянуть назад в историю и вспомнить события давно ушедших лет. После подписания Карского договора в 1921 году, согласно которому, по требованию кемалистской Турции, Нахчыванский край остался в составе Азербайджана, при условии не передаче третьей стороне, армянская сторона не оставила в стороне свои надежды присвоить эту часть азербайджанской территории. В середине 20-х годов 20 века территория Западного Зангезура (ныне Сюникская область Армении) и ряд других исторических азербайджанских территорий, по решению Москвы, были переданы из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, в результате неоднократных "просьб" армянских коммунистов. Таким образом, Нахчыванская автономия оказалась отрезанной от основной территории Азербайджана, превратившись в эксклав.

В результате ряда территориальных изменений границ между Турцией, Ираном и СССР, Нахчыван до середины 30-х годов не имел сухопутной границы с Турцией. В 1934 году Реза шах Пехлеви совершает официальный визит в Турцию по приглашению Мустафы Кемаля Ататюрка, в ходе которого было принято историческое решение об изменении границ двух стран. Для того, чтобы получить доступ к сухопутной границы с Азербайджаном в районе Нахчывана, Турция передала Ирану значительные участки приграничной территории, взамен получив небольшой участок иранской территории шириной в 11 км вдоль реки Араз, с выходом к нынешней азербайджанской границе в районе Садарака. Кроме этого, турецкое правительство выплатило иранской стороне денежную компенсацию золотом за данный территориальный обмен.

Гениальный Мустафа Кемаль Ататюрк еще тогда пошел на этот беспрецедентный шаг во имя будущего, проявив историческое предвидение о едином Тюркском мире, от Центральной Азии до Европы. Не смотря на то, что после этого Турция получила доступ к сухопутной границе с Азербайджаном, по решению советских властей на протяжении почти 60 лет этот участок границы был закрыт для пересечения и отсутствовал пограничный пункт перехода. Хотя еще в советское время, на границе Армении с Турцией существовал КПП для пропуска грузов по действующей тогда железной дороге Карс - Гюмри.

Все попытки армянской стороны добиться отторжения Нахчыванской автономии от Азербайджана в советское время провалились, так как союзный центр не стал рисковать изменениями границ союзных республик в угоду армянским экспансионистам, понимая к каким необратимым и тяжким последствиям это приведет. Неоднократные обращения властей Армянской ССР к Москве, которые апеллируя к "пролетарскому интернационализму", пытались поменять условия бессрочного Карского договора 1921 года и присвоить Нахчыванскую Автономную Республику под предлогом наличия там незначительного армянского населения и экономических связей, остались безуспешными.

В ноябре 1987 года академик Абель Аганбекян, один из главных закулисных идеологов так называемого "карабахского движения" и наиболее приближенных советников последнего лидера СССР М. Горбачёва, в интервью французской газете Юманите сказал, что считает "необходимым в целях "экономического развития" страны передать Нахчыванскую автономию и Нагорно- Карабахскую автономную область из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР", дав тем самым "зеленый свет" началу кровавого конфликта между двумя народами.

Одновременно с началом конфликта в Карабахе, армянские радикалы взяли Нахчыванскую автономию в кольцо блокады. Были перерезаны все сухопутные коммуникации, соединяющие Нахчыван с основной частью Азербайджана. Первым делом, к концу 1988 года была заблокирована железная дорога, проходящая через Зангезур, по которой автономия снабжалась основными продуктами питания и предметами первой необходимости, а также уничтожены линии газопровода и электропередач, которые проходили транзитом через Армению. Фактически начиная со второй половины 1988 года и в плоть до сегодняшнего дня, Нахчыван находится в непрекращающейся блокаде. В советское время территория Нахчыванской Автономной Республики была особой пограничной зоной и там существовал лишь один пункт пропуска железнодорожного грузового транспорта - в городе Джульфа, на границе с Ираном. После того, как власти Армянской ССР, потакая радикалам, заблокировали и эту последнюю транспортную артерию, снабжение продовольствием автономии стало осуществляться из Баку только по воздуху, а также за счет ограниченных внутренних ресурсов. В то время в Нахчыване существовал небольшой аэропорт, способный принимать небольшие самолёты типа ЯК 40 и только в светлое время суток.

Армянские радикалы имели далеко идущие планы относительно Нахчывана, предусматривая вначале полную блокаду, а затем вооружённый захват территории НАР и депортацию азербайджанского населения. Начиная с 1989 года, незаконные армянские вооруженные (НВФ) формирования постоянно атаковали приграничные населенные пункты Нахчывана, стараясь добиться того, чтобы гражданское население покинуло их и бежало вглубь республики, используя тактику уже испробованную в Карабахе.

Власти автономии имели ограниченные возможности по обеспечению безопасности гражданского населения, используя малочисленные силы местной милиции, а размещённые в Нахчыване советские войска и пограничники не вмешивались в конфликт, занимая "нейтральную" позицию, получив указания из центра. Несмотря на упорное сопротивление сотрудников Нахчыванской милиции, армянским НВФ удалось взять под контроль лишь некоторые высоты, расположенные на приграничной территории, которые в дальнейшем были освобождены азербайджанской армией. Особенно упорные бои развернулись в декабре 1989 года около поселка Садарак, который армянские НВФ, используя преимущество в живой силе и используя противоградовую артиллерию, пытались захватить, не считаясь с потерями. Главной целью армянских сил был захват поселка и границы с Турцией, чтобы отрезать автономию от возможности получить помощь от единственного гаранта принадлежности этой территории Азербайджану согласно Карскому договору. Тогда наступление армянских сил полностью провалилось в результате упорного сопротивления милиции и сил местной самообороны. Однако армянские "стратеги", понимая важность этого района для прорыва в Нахчыван, не оставили в покое этот участок линии соприкосновения и периодически продолжали атаковать позиции азербайджанской стороны.

Возвращение в Нахчыван Общенационального Лидера Гейдара Алиева, который в сентябре 1991 года был избран руководителем НАР, спутало все карты армянских радикалов, которые ещё надеялись использовать внутриполитический хаос и неразбериху в Азербайджане, захватив территорию автономии и изгнать оттуда проживающих азербайджанцев, выдавив их на территорию Ирана.

Опытный государственный деятель и мэтр большой политики Гейдар Алиев первым делом сплотил вокруг себя население автономии, положил конец вольнице и партизанщине, создав единый центр обороны республики, превратив автономию в неприступную осажденную крепость. Кроме того, Гейдару Алиеву удалось добиться того, что ослабевшие союзные власти дали согласие на открытие КПП на границе с Ираном, в районе города Джульфа и Турцией в районе посёлка Садарак, чтобы вывести автономию из полной блокады. Уже в конце октября 1991 года, на средства турецкой стороны был открыт временный мост через реку Араз, по которому стало поступать продовольствие для автономии, а также началось строительство капитального моста "Умид", который был открыт 28 мая 1992 года и навсегда соединил непосредственным сухопутным сообщением два братских государства. Наряду с этим, из Турции в Нахчыван была проведена высоковольтная линия электричества (ЛЭП), которая частично обеспечила электроэнергией блокадную автономию.

Естественно, что налаживание линий коммуникаций между Турцией и Нахчываном встревожило армянских лидеров, которые опьяненные временными военными успехами в Карабахе, уже строили долгосрочные планы по захвату и аннексии автономии. Начиная с апреля по май 1992 года армянские вооруженные формирования пытались штурмом взять поселок Садарак и тем самым отрезать Азербайджан от Турции, лишив автономию возможности получить помощь. После упорных боев в районе Садарака, в ходе которых созданные под руководством Гейдара Алиева части молодой азербайджанской армии проявили массовый героизм и самопожертвование, армянская армия, потерпев поражение, была вынуждена отступить, понеся значительные потери в живой силе и технике.

Тогда впервые в истории Первой Карабахской Войны, молодая азербайджанская армия одержала победу над превосходящими силами противника и не уступила ни пяди своей территории. После этого поражения, руководство Армении было вынуждено пойти на переговоры, которые привели к тому, что удалось достичь режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения сторон вокруг Нахчыванской Автономной Республики.

Хотя армянская сторона, понимая важность стратегического положения Садаракского района, расположенного на азербайджано- турецкой границе, вплоть до сегодняшних дней периодически устраивает вооруженные провокации в этой части условной границы двух стран, в надежде отрезать Азербайджан от Турции.

Последние события в районе Садарака, которые армянская сторона пытается представить как "стремление" Азербайджана осуществить "прорыв" и захватить "новые" части суверенной армянской территории, полностью не состоятельны, так как именно азербайджанская сторона заинтересована в сохранении режима прекращения огня на этом участке условной границы как никогда, учитывая то, что через эту территорию проходят важные линии сухопутных транспортных коммуникаций с Турцией, позволяющих снабжать автономию, тем более в условиях охлаждения отношений с Ираном. Некоторые особенно "горячие" головы в Ереване стараются спровоцировать новый очаг напряженности в этом регионе, чтобы вовлечь в него третьи стороны учитывая то, что недалеко от границы с Нахчываном расположена российская военная база и автономия граничит с Ираном и Турцией, стараясь вызвать новый мини-конфликт. Армянская сторона уже пыталась сделать это в конце Второй Карабахской Войны, когда за несколько часов до подписания трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года, передав ложные координаты, подставила российский вертолет под удар, который был ошибочно сбит с азербайджанской стороны.

На протяжении почти 3 лет с момента подписания трёхстороннего Заявления, армянская армия постоянно осуществляла вооруженные провокации на этом участке условной границы, но получала в ответ достойный отпор от азербайджанских вооруженных сил, который преподносила мировому сообществу, как факты "нападения" на территорию Армении, требуя вмешательства союзников по ОДКБ и санкций против Азербайджана. Если бы Азербайджан хоть как-то был заинтересован в конфронтации на этом участке границы, то не стал бы возводить вблизи границы новый жилой поселок Гейдарабад, открытый в 2010 году Президентом Ильхамом Алиевым взамен уничтоженного в ходе боев 1992 года, для жителей Садарака, которые были вынуждены покинуть места своего проживания и стали тогда беженцами в собственной стране.

Армянская сторона не случайно предоставила американской компании место для строительства металлургического завода вблизи с границей с Азербайджаном в поселке Ерасх, где нет ни месторождений железной руды, ни удобных путей вывоза продукции на экспорт. Предоставляя там территорию для иностранного инвестора, "умные" политиканы в Ереване специально подставили это предприятие под удар ответных действий азербайджанской стороны, которая будет резко пресекать любые попытки обстрелов территории Нахчывана со стороны размещённых рядом с будущим заводом армянских позиций. Не сумев вовлечь в конфликт союзников по ОДКБ, которые отказались признать факт "азербайджанской агрессии" и помогать Армении по причине отсутствия международно зафиксированных границ с Азербайджаном, навели комбинаторов из мирового армянства на мысль очередного блефа: постараться столкнуть Азербайджан с США и Индией, подставив под огонь строящийся завод, где рядом расположены позиции армянской армии, откуда периодически обстреливают Садараский район НАР, а потом демонстрировать последствия ответных действий, как "преднамеренные действия" Азербайджана, направленные на то, чтобы "не допустить" зарубежных инвесторов "развивать" экономику Армении, мотивируя это тем, что азербайджанские власти высказали озабоченность экологической стороной данного проекта, а заодно сорвать договоренности, достигнутые в последние дни при участии России по открытию транспортных коммуникаций в регионе.

Видимо армянским горе экологам неведомо, что проблемы экологии строящихся промышленных проектов следует рассматривать широко, исходя из возможного урона, который может быть нанесен природе сопредельных государств, учитывая то, что водные ресурсы региона Южного Кавказа тесно связаны между собою.

Таким образом, в Ереване пытаются убить одним выстрелом двух зайцев, при этом там хорошо знают, что Азербайджан всегда был заинтересован в сохранении режима прекращения огня вокруг Нахчывана, достигнутого еще в 1992 году, ввиду того, что автономия до сих пор находится в частичной транспортной блокаде. Кроме того, учитывая стратегическое положение Садаракского района НАР и то что в ближайшее время планируется строительство железнодорожной линии из Турции в Нахчыван через этот участок границы, азербайджанская сторона всегда старается обеспечить полную безопасность этого района и не допустить вооруженных провокаций, которые могут нарушить эти важные коммуникации.

Подводя итог всему вышеизложенному можно отметить, что очередной армянский блеф терпит провал, также, как все предыдущие старания Еревана заручиться поддержкой международного сообщества своих экспансионистских планов. Армения продолжает свои неудачные попытки избежать под любым предлогом подписания мирного соглашения, процесса делимитации и демаркации границ, а также интеграции армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество. Всякий раз, когда кажется, что мир уже близко и осталось только поставить подпись под мирным соглашением, армянская сторона организует вооруженные провокации, пропагандистские кампании и выдвигает невыполнимые условия, чтобы заморозить ситуацию, в надежде на реванш в будущем.

Такое положение дел не может продолжаться долго, рано или поздно Азербайджан найдет возможности принудить Армению выполнять свои обязательства. Руководителям Армении стоит наконец одуматься и прислушаться к призывам о мире Президента Ильхама Алиева, который в своих выступлениях предупреждает о тяжелых последствиях армянского "виляния хвостом". Времени у ереванских политиков для того, чтобы принять решение остаётся все меньше и меньше, блефовать дальше больше не получится. В свое время "неуступчивость" армянской стороны на переговорах уже привела к тому, что вопрос статуса перестал был актуальным. В случае продолжения своих бездарных финтов в отношении замораживания мирного процесса, официальный Ереван может потерять последние возможности спасти свое лицо в глазах всего мира и армянского народа.