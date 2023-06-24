Запоздалое «раскаяние» Н. Пашиняна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Глава правительства Армении Никол Воваевич Пашинян, который долгое время обещал армянской общественности поделиться "сенсационными" подробностями и причинами поражения в прошедшей Второй Карабахской Войне, наконец-то нашел время в своем "чрезвычайно" загруженном рабочем графике и выступил на слушаниях в Национальном Собрании (парламенте) страны. Наверное можно было бы не комментировать выступление господина Н. Пашиняна, так как ничего "нового и сокровенного" он не сказал, лишь пытался оправдаться за поражение и разгром, сваливая все на своих предшественников, а также на то, что мол Азербайджан победил в войне потому, что имел поддержку Турции. Как всегда, Никол Воваевич, в лучших традициях своей основной профессии-журналистики, рисовал радужные картины "миролюбивой" Армении, которая мол никого не трогала и внезапно подверглась "агрессии" со стороны Азербайджана, скромно умалчивая о том, что 44 дня войны все боевые действия велись на суверенной, международно признанной азербайджанской территории, оккупированной почти на протяжении 30 лет, где "случайно" оказались вооруженные силы Армении.

Если оставить в стороне все ахи, вздохи и слезы армянского премьера по безвозвратно утраченным азербайджанским территориям, то можно прийти выводу, что ни он, ни его коллеги по правительству, ни его оппоненты из оппозиции не сделали нужных выводов из результатов прошедшей войны и продолжают жить иллюзиями о возможном реванше в будущем.

Послушав выступление господина Н. Пашиняна, который в наглую и довольно откровенно бравировал тем, что лично руководил действиями армянской армии в ходе всей Второй Карабахской Войны на оккупированной азербайджанской территории, хочется задать вопрос как главе армянского правительства, так и его зарубежным покровителям, которые льют сейчас "крокодиловы слезы" по проигравшей Армении: как же заявления господина Н. Пашиняна и армянского МИД, в которых они клянутся на весь мир, что никаких частей вооруженных сил Армении на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы нет и не было, а все это части некой мифической "армии обороны арцаха", защищающие "угнетаемое" армянское население Карабахского региона Азербайджана?

Говоря о своих "заслугах" в ходе руководства вооруженными силами во время войны, Никол Воваевич настолько вошел в раж, что даже в порыве откровения выдал цифру численности подразделений армянских вооруженных сил (25 тысяч), которые были расположены на Агдамском направлении, откуда все время ждали наступления азербайджанской армии. Бравируя своими "познаниями" в области военной тактики и стратегии (которые он судя по всему, приобрел во время "вельветовой революции" мая 2018 года), господин премьер горделиво отметил, что он был "вынужден" пойти на подписание трёхстороннего Заявления 10 ноября (в армянской версии 9 ноября) 2020 года, после взятия азербайджанской армией города Шуша, чтобы спасти этих армянских военнослужащих от плена.

Слушаешь господина Н. Пашиняна и прямо диву даешься, как это глава правительства Армении, который сегодня на весь мир орет об "агрессии", так откровенно повествует о том, что руководимая им армянская армия находилась на оккупированных азербайджанских территориях и вела там боевые действия, а мировое сообщество молча взирало на все это и не реагировало. Лишь за одно это признание господина Н. Пашиняна и всех его предшественников давно следовало бы привлечь к ответственности и посадить на скамью подсудимых в так любимом ими Международном Уголовном Суде в Гааге, промежуточными решениями которого они любят козырять в последнее время. Абсолютно ничего и никого не стесняясь, Никол Воваевич разоткровенничался и поделился с членами комиссии своей "горькой печалью" по "утраченном" армянской стороной азербайджанском городе Шуша, после взятия которого дальнейшее сопротивление армянских войск было бессмысленным.

Глава армянского правительства в "порыве откровенности" даже пустил слезу говоря о том, что до последнего момента верил, что армянская армия сумеет "отстоять" этот город, где он еще в мае 2019 года отплясывал и бесновался, отмечая очередную годовщину военных успехов Армении в Первой Карабахской Войне. Примечательно, что это выступление Н. Пашиняна не вызвало никакой реакции у радетелей международного права из некоторых западных стран и международных организаций, которые с пеной во рту рвут глотку и выступают в защиту "многострадальной" Армении, которую мол обижают Азербайджан и Турцию. Эти господа видимо на время "забыли" и о 4 резолюциях СБ ООН и о решении Лиссабонского Саммита ОБСЕ, где черным по белому написано, что Карабахский регион-это неотъемлемая часть Азербайджана, с требованием немедленного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских территорий, выполнение которых Армения игнорировала на протяжении десятилетий. Случайно (или не случайно), назвав численность лишь части армянских вооруженных сил на оккупированных азербайджанских территориях, глава армянского правительства в очередной раз подтвердил факт того, что армянская армия продолжает находиться на территории, где временно размещены миротворцы, так как численность армянского населения Карабахского региона, озвученная официальной армянской пропагандой в 120 тысяч человек, из которых 30 тысяч несовершеннолетних (данные цифры, которой оперируют армянские источники, вызывают большие сомнения и явно не достоверны) не позволяет иметь такую численность в незаконных вооруженных формированиях, исходя из элементарной арифметики. В случае, если плохо видящие и плохо слышащие "защитники" Армении будут продолжать утверждать, что армянская сторона якобы выполнила все свои обещания и вывела все войска с азербайджанской территории, рекомендовали бы им немного призадуматься над своими голословными заявлениями, основанными на двойных стандартах, в поддержку "братско-сестринской" страны, что не отражает сегодняшних реалий международной обстановки.

Все слезное выступление господина Н. Пашиняна было построено на теме обеления нынешних властей страны, которые делали все "возможное" для сохранения захваченных территорий: закупали современное оружие, строили укрепления, финансировали сепаратистов, а "проиграли" войну лишь потому, что предшественники разворовали страну и потерпели поражение от Азербайджана на дипломатическом фронте. Отрадно, что армянский премьер наконец признал ответственность предыдущих армянских лидеров из "карабахского клана" за военное поражение Армении и за экономический коллапс, в котором страна находится уже более 30 лет после начала развязанного кровавого конфликта. Но хотелось бы напомнить, что и Никол Воваевич не меньше, чем они, несет ответственность за фиаско Армении, как страны-оккупанта, так как в свое время отверг азербайджанские мирные предложения и делал заявления что "Карабах это Армения и точка", результат которых налицо.

"Чистосердечные" признания господина Н. Пашиняна о причинах поражения Армении ничто иное, как обыкновенное дешевое шоу, расчитанное на то, чтобы запудрить мозги мировой общественности и обмануть армянский народ. Все что он говорил о войне и о ходе переговоров в ходе боевых действий, это пашиняновская версия событий, далёкая от истины, выставляющая армянскую сторону в "лучшем" свете, как "жертву агрессии", стремившуюся к миру и прекращению огня на фоне "кровожадного" Азербайджана, желавшего только крови. Видимо господин Н. Пашинян опять "запамятовал", что каждый раз в ходе войны режим прекращения огня нарушался армянскими вооруженными силами, которые пытались использовать эту временную передышку, чтобы отвоевать потерянные территории, а также подвергали ракетным обстрелам мирные азербайджанские города Гянджу, Барду, Мингячевир, Нафталан, Тертер, расположенных на значительном расстоянии от зоны боевых действий.

Теперь же господин премьер, вводя в заблуждение армянских обывателей и зарубежных покровителей, рассказывает байки о том, что он пытался сохранить хотя бы часть захваченных территорий в ходе войны, но мол "максималистские" требования Азербайджана не позволили это сделать.

Пытаясь усидеть сразу на двух стульях, Никол Воваевич сетует на то, что Азербайджан не внял даже к призывам "сестринской" Франции и США, намекая на то, что не получив ожидаемой помощи от союзников по ОДКБ, пытался добиться поддержки у конкурирующего военно- политического блока, но все было безуспешно. При этом Никол Воваевич буквально надоедал своими многочисленными телефонными звонками Президенту России В. Путину, с просьбами срочно вмешаться и спасти терпящую поражение Армению. Ради этого господину Н. Пашиняну оставил в сторону и свои прозападные симпатии, и показную любовь к демократии. В конце концов, лишь вмешательство России, которая предложила свои посреднические услуги и вариант мирного окончания конфликта, спасло Армению от национальной катастрофы, а Никол Воваевича от позора. Ведь 8 ноября 2020 года азербайджанская армия находилась в городе Шуша, в 5 минутах езды от главного города сепаратистов Ханкенди, который был уже практически полупустым.

Стараясь оправдаться за поражение во Второй Карабахской Войне, бывший журналист использует профессиональный прием выброса "сенсации", которая отвлекает внимание от основной темы, заявив, что якобы подписал трёхстороннее Заявление еще утром 9 ноября после получения информации о том, что Шуша находится под контролем азербайджанской армии, несмотря на то, что ранее его правая рука - начальник генерального штаба О. Гаспарян уверял, что часть города находится под контролем армянских частей.

До последнего времени официальные лица Армении и средства массовой информации старались дистанцироваться от фактов нахождения подразделений армянской армии на территории, где временно размещены миротворцы. В своих публичных заявлениях официальные лица Армении категорически отвергают информацию о том, что на суверенной территории Азербайджана остались остатки армянских вооруженных сил численностью почти в 10 тысяч человек и представляли их как армянских жителей Карабахского региона, которые якобы входят в состав некой "армии обороны Карабаха", обеспечивающая "безопасность" этого населения. Армянская сторона, начиная с ноября 2020 года и вплоть до апреля 2023 года, пользовалась отсутствием должного контроля на Лачинской дороге, осуществляя снабжение этих воинских частей военным снаряжением, топливом и боеприпасами, а также ротацию военнослужащих, в нарушении всех трёхсторонних договоренностей.

Лишь после установления на въезде на Лачинскую дорогу азербайджанского погранично- переходного пункта (ППП), удалось прервать это незаконное снабжение. Установка ППП на дороге азербайджанской стороной ни в коей мере не нарушает никаких обязательств, взятых на себя Азербайджаном по трёхстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года и полностью соответствует международному праву, где обеспечение безопасности границ независимого государства является суверенным правом правительства страны. Попытки армянской пропаганды представить установку азербайджанского ППП на линии условной границы на въезде на Лачинскую дорогу, как "незаконную", полностью несостоятельные, так как в пункте 6 трёхстороннего Заявления есть обязательство Азербайджана обеспечить безопасность этой дороги, что осуществляется путем пограничного контроля над въездом - выездом гражданских лиц и коммерческих грузов, не допуская перевозку армянских военнослужащих и военного снаряжения.

Жалкие потуги армянской пропаганды, направленные на то, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество армянской трактовкой этого документа доказывают, что в Ереване пытаются под ширмой "гуманитарной помощи" организовать снабжение "случайно забытых" в Карабахском регионе Азербайджана воинских частей. Однако "чистосердечные признания" господина Н. Пашиняна, в которых он подтверждает факты нахождения руководимой им армянской армии на территории Азербайджана, не должны игнорироваться международными посредниками и международными организациями при оценки ситуации в регионе и подготовке своих предложений по мирному соглашению. Наверняка в качестве дополнительных свидетельств незаконного нахождения армянских военнослужащих на территории Азербайджана, может служить и информация в социальных сетях родственников этих военнослужащих, которые беспокоятся об их судьбе и то, что на военном кладбище Ераблур находятся почти 3 тысячи могил погибших в ходе Второй Карабахской Войны. Сам факт того, что 1 июня 2023 года Президент Армении Ваагн Хачатурян наградил (посмертно) командира артиллерийского дивизиона армянских вооруженных сил, подполковника Карена Акопяна, погибшего в 44-дневной войне в октябре 2020 года, а также осужденные азербайджанскими судами террористы являются гражданами Армении, захваченные во время диверсий в конце ноября 2020 года являются неопровержимыми доказательствами незаконного нахождения армянской армии на азербайджанской территории.

Все эти факты свидетельствуют о том, что как бы не старалась армянская сторона преподнести все эти конкретные свидетельства армянской агрессии как "борьбу за самоопределение" армянских жителей Карабаха, факты вещь упрямая. Всяческие утверждения армянских официальных лиц о том, что мол во время войны и после нее никаких армянских военнослужащих на территории Азербайджана нет и не было, а есть только некие "добровольцы", отправившиеся "защищать" своих соплеменников на территорию другого суверенного государства (территориальную целостность которого Армения якобы признала еще в декабре 1991 года), показывают абсолютную ложь официального Еревана. Как бы не старался Никол Воваевич "отмазаться" перед глазами мирового сообщества от факта агрессии Армении против Азербайджана, в ходе которой почти 30 лет было оккупировано 20% азербайджанской территории, но ничего у него не получается.

С одной стороны он твердит, что Армения тут ни при чем, это "арцахцы" захватывали азербайджанские территории в 1992- 1993 годах, а с другой стороны рассказывает, как он был озабочен продвижением азербайджанской армии в ранее оккупированном Джебраильском районе Азербайджана в октябре 2020 года, как отдавал распоряжение остановить это наступление, а сейчас отдал под суд потерпевших поражение генералов армянской армии, стараясь свалить на них все военные неудачи Второй Карабахской Войны.

Полное отсутствие логики в словах и делах главы армянского правительства, с намеком на раздвоение личности. Покаявшись перед комиссией, господин Н. Пашинян вернулся в свой рабочий кабинет, чтобы вновь постараться поудить рыбку в мутной воде, когда на всех своих встречах с представителями зарубежных стран и международных организаций обвиняет Азербайджан в "блокаде" Армении и армянского населения Карабахского региона, буквально умоляет вмешаться и встать на армянской стороне, вопреки международному праву, которое конкретно указывает, что любая зарубежная миссия может прибыть на территорию иностранного государства только с согласия этой страны.

Таким образом, последние признания премьер-министра Н. Пашиняна еще раз полностью подтвердили факты неприкрытой агрессии Армении против Азербайджана, которые армянская пропаганда все время пытается выдать как стремление обеспечить "права и безопасность" армянского населения Карабахского региона. Не даром, выступая 23 июня 2023 года на церемонии вручения Боевого знамени одному из вновь созданных подразделений коммандо азербайджанской армии, Верховный Главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что если Армения действительно хочет мира, то должна немедленно вывести свои воинские подразделения из Карабахского региона и письменно, безоговорочно признать территориальную целостность Азербайджана, чтобы потом не отказывалась бы от своих обещаний, не вертела бы хвостом и не трактовала бы подписанное мирное соглашение в выгодной для себя версии.

Как сказал Президент Ильхам Алиев, "если переговоры останутся безрезультатными, то для освобождения наших исторических земель мы применим силу". Наверное в Ереване наконец- то поймут, что глава Азербайджанского государства слов на ветер не бросает и сделают соответствующие выводы, пока не поздно. Ведь времени у руководства Армении для принятия азербайджанских мирных инициатив остаётся все меньше и меньше.