Замглавы МИД Индии посетит Азербайджан

Заместитель министра иностранных дел, секретарь Западного направления Министерства иностранных дел Индии Санджай Верма посетит Азербайджан.

Как сообщили в понедельник Day.Az в посольстве Индии в Азербайджане, целью визита является участие в заседании Координационного бюро Движения неприсоединения на уровне министров.