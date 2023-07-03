https://news.day.az/politics/1578062.html Замглавы МИД Индии посетит Азербайджан
Замглавы МИД Индии посетит Азербайджан
Заместитель министра иностранных дел, секретарь Западного направления Министерства иностранных дел Индии Санджай Верма посетит Азербайджан.
Как сообщили в понедельник Day.Az в посольстве Индии в Азербайджане, целью визита является участие в заседании Координационного бюро Движения неприсоединения на уровне министров.
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