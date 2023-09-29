ООН тревожат заложенные Арменией мины в Азербайджане

Председатель 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил, что заложенные Арменией на азербайджанских территориях мины вызывают серьезную обеспокоенность.

Как сообщает Day.Az, об этом Д. Фрэнсис заявил на пресс-конференции по итогам сессии Генассамблеи в Нью-Йорке.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что за годы оккупации Армения заложила на азербайджанских территориях около 1 млн мин, Д. Фрэнсис ответил, что эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность.

Он подчеркнул, что в соответствии с международным правом некоторые виды вооружения не должны быть использованы в вооруженных конфликтах. Д. Фрэнсис призвал все стороны соблюдать требования международного права.