Хакан Фидан посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завтра посетит Азербайджан.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на МИД Турции.

Было отмечено, что главный дипломат страны примет участие в 27-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭСР), которое состоится в Шуше.