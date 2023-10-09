https://news.day.az/politics/1605166.html Хакан Фидан посетит Азербайджан
Хакан Фидан посетит Азербайджан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан завтра посетит Азербайджан.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на МИД Турции.
Было отмечено, что главный дипломат страны примет участие в 27-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭСР), которое состоится в Шуше.
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