Восстановление инфраструктуры Карабаха создаст новый экономический коридор для всего региона

Усилия Азербайджана по восстановлению инфраструктуры Карабаха способствуют созданию нового экономического коридора для жителей не только этой страны, но и всего региона.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал американский представитель международного клуба путешественников "NomadMania" Брайан Греко в рамках поездки в Карабах.

"Мы только что посетили новый аэропорт в Физули и были очень впечатлены скоростью строительства и усилиями правительства по восстановлению этой области", - подчеркнул он.

Путешественник отметил, что достигнутые в Карабахе результаты политики азербайджанских властей имеют огромное значение для тюркских народов всего мира.

"Я лично считаю, что важно инвестировать в эту инфраструктуру как в основу будущего мира и процветания Азербайджана", - добавил Греко.

Также представитель клуба поблагодарил правительство Азербайджана за гостеприимство и приглашение исследовать Карабахскую местность и разобраться в ее истории.

Отметим, что сегодня началась поездка в Карабах всемирно известного международного клуба путешественников "NomadMania".

В состав делегации из 26 стран (США, Канада, Швейцария, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Венгрия, Румыния, Португалия, Сингапур, Австралия и т. д) вошло около 50 известных путешественников. Группу возглавляет глава клуба "NomadMania", одна из ключевых фигур мировой элиты путешественников - Гарри Митсидис.

Путешественники в течение трех дней посетят Карабах, Восточный Зангезур, Физули, Ходжавенд, Шушу, Агдам, Кяльбаджар, Лачин, Зангилан и Джебраил.