Международные путешественники в Худаферине

Сегодня, в преддверии Дня Победы, следующей остановкой в поездке всемирно известной международной группы путешественников "NomadMania" на освобожденные территории стал Джебраильский район.

Как передает в понедельник Day.Az, международная группа путешественников 6 ноября прибыла на мост Худаферин - уникальный исторический памятник. Путешественникам была предоставлена информация о Джебраильском районе, в том числе о Худаферинском мосте, освобожденном благодаря героизму доблестной армии Азербайджана, одержавшей славную победу под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне. Помимо этого, гостям рассказали также о зверствах и преступлениях, совершенных ВС Армении на исторических землях Азербайджана.

Было отмечено, что связь с историческими событиями мирового значения, органическое единство с великолепным ландшафтом, высокое архитектурно-инженерное решение и другие особенности сделали мосты Худаферин ценными памятниками азербайджанской архитектуры.

Исторически сложилось так, что один из мостов (через Шелковый путь) имеет 15 пролетов, а другой - 11. Мосты, являющиеся памятником XII-XIII веков, свидетельствуют о развитии высокого мастерства в Азербайджане в средние века. Было отмечено, что эти места, как и другие территории, подверглись разрушению, дома были разграблены в годы оккупации, а природа была уничтожена. Здесь армяне осквернили многие историко-религиозные памятники, мечети использовались как стойла для животных, были раскопаны и разрушены могилы. Было подчеркнуто, что именно после освобождения от оккупации жизнь в Восточном Зангезуре начала возрождаться, и Азербайджаном проводятся работы по важным проектам.

Отметим, что в группу входит около 50 известных путешественников из 26 стран (США, Канада, Швейцария, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Венгрия, Румыния, Португалия, Сингапур, Австралия и т. д.). Группу возглавляет глава клуба "NomadMania", одна из ключевых фигур мировой элиты путешественников - Гарри Митсидис.

Напомним, что представители крупнейших международных туристических сетей мира - ETIC, MTP, TCC, "NomadMania", а также Клуба путешественников Турции и клуба "Piki Reels" (Великобритания), шведского "Club 100" за последние 2 года 8 раз посещали Карабах и Восточный Зангезур. Это девятый по счету визит.

Первый визит состоялся в 2021 году, четыре - в 2022 году, остальные - в этом году.

Регулярные поездки мировой туристической элиты в Карабах и Восточный Зангезур позволяют наглядно продемонстрировать не только последствия армянского варварства и вандализма, но и ход масштабных работ по восстановлению освобожденных территорий, темпы которых восхищают. Эти поездки также имеют исключительное значение с точки зрения продвижения освобожденных территорий в рамках black tourism ("черный туризм"), при помощи которого туристы на месте могут ознакомиться со следами военных преступлений, совершенных армянскими оккупантами.