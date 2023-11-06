Вагиф Хачатрян был одним из арестантов Шушинской тюрьмы

В Шушинской тюрьме содержалось 337 армянских преступников. Среди них был и Вагиф Хачатрян.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на очередном заседании суда по уголовному делу Хачатряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в составе армянских незаконных вооруженных формирований, заявил потерпевший Азай Керимов.

"Мы задержали четверых вооруженных людей и доставили их в Шушинскую тюрьму, где они пробыли всего месяц. Нам сообщили, что Вагиф перегрыз себе вены зубами, после чего мы доставили его в Шушинскую больницу.

Я был в Мешали, когда там произошел геноцид. Я нигде не видел того, что там произошло", - добавил А.Керимов.

Напомним, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25, ранила 14 и изгнала 358 азербайджанцев с законного места их жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 59 человек.