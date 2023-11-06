Проходит встреча Джейхуна Байрамова с Луминицы Одобеску

Проходит встреча один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Румынии Луминицы Одобеску.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в аккаунте в социальных сетях.

Отметим, что 5 ноября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Румынию. В рамках визита запланировано проведение встреч высокого уровня Джейхуна Байрамова с официальными лицами.