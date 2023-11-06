Азербайджан проделывает огромную работу по разминированию Карабаха

Азербайджан проделал и продолжает проделывать огромную работу по разминированию на территории Карабаха.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend румынский путешественник Матей Русу из международного клуба путешественников "NomadMania" во время своего визита в Карабах.

Русу уточнил, что работа очень тяжелая работа, учитывая, что у Азербайджана есть лишь частичный доступ к картам с указанием расположения мин.

"Тот факт, что Азербайджан самостоятельно разминирует свои земли - это очень большое дело. Я выражаю большое уважение стране, которая берется за эту тяжелую работу без какой-либо помощи извне", - отметил путешественник.

Отметим, что 4 ноября началась поездка в Карабах всемирно известного международного клуба путешественников "NomadMania".

В состав делегации из 26 стран (США, Канада, Швейцария, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Венгрия, Румыния, Португалия, Сингапур, Австралия и т. д) вошло около 50 известных путешественников. Группу возглавляет глава клуба "NomadMania", одна из ключевых фигур мировой элиты путешественников - Гарри Митсидис.

Напомним, что представители крупнейших международных туристических сетей мира - ETIC, MTP, TCC, "NomadMania", а также Клуба путешественников Турции и клуба "Piki Reels" (Великобритания), шведского "Club 100" за последние 2 года 8 раз посещали Карабах и Восточный Зангезур. Это девятый по счету визит.