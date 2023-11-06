https://news.day.az/politics/1612520.html Премьер-министр Хорватии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Премьер-министр Хорватии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
6 ноября премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику, сообщает в понедельник Day.Az.
В Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь премьер-министра Хорватии был выстроен почетный караул.
Андрея Пленковича встретили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре