Премьер-министр Хорватии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

6 ноября премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику, сообщает в понедельник Day.Az.

В Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь премьер-министра Хорватии был выстроен почетный караул.

Андрея Пленковича встретили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев и другие официальные лица.