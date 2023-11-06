Румыния поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Румыния поддерживает процесс полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминита Одобеску на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Румыния заинтересована в посреднических усилиях, проводимых президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Наша позиция - четкое, устойчивое решение вопроса на основе уважения принципов международного права. Установление мира и безопасности на Южном Кавказе очень важно для Румынии", - подчеркнула глава МИД Руминии.