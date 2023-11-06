Джейхун Байрамов и премьер-министр Румынии обсудили развитие стратегического партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.

Об этом говорится в аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети, сообщает в понедельник Day.Az.

Было отмечено, что стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и региональной повестки дня, договорились о развитии стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией.

Напомним, что 5 ноября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Румынию.

В рамках визита министр Джейхун Байрамов провел встречи с министром иностранных дел Румынии и другими официальными лицами.