Марш флага в Лачине

В Лачине проходит Марш флага, организованный Министерством науки и образования совместно с Министерством обороны Азербайджана. Марш флага проводится в республике с 2014 года, а в этом году впервые организован на наших освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в шествии, приуроченном к 9 Ноября - Дню государственного флага Азербайджанской Республики, принимают участие руководство Министерства науки и образования, Министерства обороны, Специального представительства Президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, военнослужащие, члены семей шехидов, гази, преподаватели, сражавшиеся в 44-дневной Отечественной войне, а также школьники и представители общественности.

Основная цель марша - пропаганда славной Победы, одержанной в Отечественной войне, национально-духовных ценностей, отраженных на нашем флаге, а также исторического пути к Победе, который прошли наши шехиды и гази.

Отметим, что традиционный Марш флага, посвященный 9 Ноября - Дню государственного флага, организуется Министерством науки и образования совместно с Министерством обороны с 2014 года в целях пропаганды наших национальных атрибутов и привития патриотизма молодежи. В 2014-2016 годах марш проходил в городе Баку, в 2017 году - в Тертерском районе, в 2018 году - в городе Горадиз Физулинского района, в 2019 году - в поселке Гузанлы Агдамского района.