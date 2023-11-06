Дальновидный подход Президента Ильхама Алиева определил устойчивую траекторию развития Азербайджана

Стратегическое положение Азербайджана делает его не только центральным игроком в региональных вопросах, но и страной огромных возможностей. Действительно, стране, расположенной на стыке Европы и Азии, есть что предложить. Давайте рассмотрим ключевые аспекты, которые отличают её от других.

Азербайджан - не просто точка на карте. Его часто называют "Воротами Каспия". Это центр торговли и коммуникаций. Под поверхностью азербайджанской земли хранятся ценные минералы: среди них медь, железная руда, редкоземельные элементы, алюминий, золото, серебро, цинк, ртуть и литий. Эти богатые геологические запасы оцениваются в ошеломляющую сумму и являются основой для экономического роста.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье генерального секретаря Ассоциации дружбы Китая и Пакистана Саида Али Наваз Гилани, опубликованной в пакистанском издании The Daily Times.

Автор статьи отмечает, что Азербайджан прокладывает путь к региональному сотрудничеству с помощью таких проектов, как "Один пояс - один путь".

"Улучшение инфраструктуры и транспортного сообщения может стимулировать торговлю с соседними странами. Азербайджан, являясь воротами в богатые нефтью и газом республики Центральной Азии, может сыграть ключевую роль в удовлетворении растущего спроса на энергоресурсы, способствуя региональной стабильности и процветанию", - пишет аналитик.

В статье подчеркивается, что культурная самобытность Азербайджана богата и ярка. Народ бережно относится к своим обычаям и художественному творчеству.

"Путь азербайджанцев к самоопределению в XX веке был непрост. На фоне распада Российской империи народ мужественно поднял флаг независимости, который был быстро сорван советской властью. Эпоха иноземного господства надолго бросила тень, подвергнув азербайджанский народ множеству трудностей. Во время Второй мировой войны республика понесла колоссальные потери: в борьбе со странами "оси" погибло и пропало без вести свыше 300 тыс. человек. Затем, на заре 1991 года, Азербайджан вышел из СССР и вновь водрузил знамя независимости. На этот раз страна твердо решила сохранить суверенитет и встала на путь процветания с новым осознанием и непоколебимым духом народа, пережившего исторические бури", - отмечает Гилани.

Как говорится в статье, под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан не только добился значительного экономического разнообразия, но и стал одним из ведущих игроков в укреплении энергетической безопасности Европы.

"Приверженность лидера принципам устойчивого развития и экологической ответственности подтверждается переходом страны на возобновляемые источники энергии, что является важнейшим шагом на пути смягчения последствий глобального климатического кризиса. Намерение Азербайджана удвоить экспорт природного газа в Европу к 2027 году принесет значительные выгоды этому государству. Это обязательство позиционирует Азербайджан как надежного и важного гаранта энергетической стабильности в Европе, что еще больше укрепляет его роль в качестве ключевого игрока в энергетическом ландшафте региона. Дальновидный подход Президента не только проложил путь к экономическому росту и диверсификации, но и определил устойчивую траекторию развития. Используя потенциал возобновляемых источников энергии, страна не только обеспечивает энергетическое будущее, но и вносит существенный вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата", - пишет автор статьи.

В заключении Гилани отметил, что по мере того как Азербайджан расширяет возможности на мировой торговой арене, укрепление его связей с такими странами, как Пакистан, напоминает симфонию партнерства.

"С открытием прямого авиасообщения и отменой таможенных пошлин приверженность Баку международному сотрудничеству становится все более явной. Одним словом, история Азербайджана - это история перспектив и процветания. Она служит вдохновением для стойкости, решимости и сохранения культурных традиций. Страна не только пережила исторические бури, но и воспользовалась возможностями современного мира. В мире, в котором сочетаются геополитическая значимость и культурное наследие, Азербайджан предстает как яркая путеводная звезда - олицетворение силы, единства и безграничного роста", - резюмировал автор статьи.