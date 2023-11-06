https://news.day.az/politics/1612593.html Омбудсмен Азербайджана обратилась к международной общественности в связи с экологическим террором Армении
Омбудсмен Азербайджана обратилась к международной общественности в связи с экологическим террором Армении
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с призывом к международной общественности в связи с экологическим террором Армении.
Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщается в публикации, сделанной в аккаунте Аппарата омбудсмена Азербайджана в социальной сети.
"Сегодня мы в очередной раз призываем международные организации, работающие в области экологии и охраны окружающей среды, принять действенные меры по ликвидации последствий экологического террора, совершенного Арменией!", - говорится в публикации.
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