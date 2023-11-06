Джейхун Байрамов обсудил с председателем Сената Румынии многостороннюю повестку сотрудничества

В рамках официального визита в Румынию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената парламента страны Николае Чука.

Как сообщили Day.Az в понедельник в МИД, на встрече обсуждались двусторонняя и многосторонняя повестка сотрудничества между Азербайджаном и Румынией, а также текущая ситуация в регионе и мире.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Румыния одной из первых признала независимость Азербайджана, в прошлом году исполнилось 30 лет дипломатических отношений двух стран, подчеркнул роль взаимных визитов, контактов, в том числе парламентской дипломатии, в развитии отношений стратегического партнерства между двумя странами на протяжении многих лет. Было подчеркнуто, что необходимо развитие существующей договорно-правовой базы между двумя странами с целью дальнейшего расширения отношений.

Глава МИД отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Румынией, а также наличие взаимовыгодного сотрудничества, основанного на поддержке и солидарности в рамках региональных и международных организаций.

Было подчеркнуто стратегическое партнерство между двумя странами по ряду направлений, отмечена важность дальнейшего расширения сотрудничества, в частности, по увеличению товарооборота, экономическому, энергетическому, транспортному, туристическому, сельскохозяйственному и пр. направлениям, доведен до внимания потенциал развития сотрудничества в области альтернативной энергетики, цифрового развития.

В ходе встречи румынская сторона была подробно проинформирована о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, деятельности Азербайджана по восстановлению, реинтеграции и миростроительству. Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что в регионе создались благоприятные условия для реинтеграции, а также продвижения мирной повестки дня, и в частности после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном 19-20 сентября текущего года в Карабахском регионе и положивших конец существованию на территории страны незаконных формирований армянских вооруженных сил. Было отмечено, что, несмотря на существующие трудности и вызовы, наша страна намерена продолжать предпринимать практические шаги по нормализации и мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Председатель Сената Николае Чука, напомнив о встречах, проведенных в прошлом году в должности премьер-министра Румынии с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а в октябре текущего года в качестве председателя Сената парламента с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, отметил, что обсуждение перспектив развития двусторонних отношений стран в рамках таких контактов вносит свой вклад в сотрудничество. Было отмечено, что Румыния поддерживает усилия Азербайджана по установлению мира и безопасности на Южном Кавказе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.