День Победы – символ государственной независимости, суверенитета и силы Азербайджана

День Победы Азербайджана - это символ государственной независимости, суверенитета и силы страны.

Об этом сказал Trend в понедельник военный эксперт Азер Байрамов, передает Day.Az.

"Доблестная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева освободила родные земли от армянских захватчиков и террористов. США, Европейский союз, Франция и т. д. на этом этапе, как и в 30-летний период оккупации, были заинтересованы в сохранении неопределенности, с этой целью были предприняты попытки восстановления Минской группы ОБСЕ, вновь был дан старт длительному переговорному процессу. Это было не что иное, как попытка давления на Азербайджан. Несмотря на все это, Азербайджан восстановил свой территориальный суверенитет", - сказал он.

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