В Генпрокуратуре прошло мероприятие по случаю Дня Победы

В Генеральной прокуратуре Азербайджана 6 ноября состоялось мероприятие по случаю Дня Победы.

Как сообщает Day.Az, сначала руководящий состав Генеральной прокуратуры почтил память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложил букеты цветов к его бюсту.

В мероприятии высокого уровня приняли участие делегация Совета судей и прокуроров Турции в расширенном составе, а также чрезвычайный и полномочный посол Турции в нашей стране Джахит Багчи.

Генеральный прокурор Кямран Алиев поздравил с праздником Победы, отмечаемым 8 ноября. Он подчеркнул, что 44-дневная Отечественная война 2020 года завершилась освобождением наших земель от армянской оккупации, а в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных 19-20 сентября 2023 года, государственный суверенитет и конституционный строй был восстановлен на всей территории нашей страны. Генпрокурор отметил, что основой Победы стали концепция государственности и армейского строительства, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и ее успешная реализация Президентом Азербайджана, Победоносным Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Выступившая в ходе мероприятия глава турецкой делегации, член Совета судей и прокуроров Айсель Демирель поздравила по случаю Дня Победы, отмечаемого 8 ноября, выразив удовлетворение визитом турецкой делегации в Азербайджан в преддверии этой знаменательной даты.

Отметив успешное развитие сотрудничества между двумя братскими странами, Айсель Демирель добавила, что турецкое государство и народ рады достижениям Азербайджана.

На мероприятии был показан документальный фильм, посвященный 44-дневной Отечественной войне.