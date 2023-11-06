https://news.day.az/politics/1612654.html Российские миротворцы завершили ротацию личного состава в Карабахе
Российские миротворцы завершили ротацию личного состава в Карабахе
Российские миротворцы завершили ротацию личного состава в Карабахе.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в бюллетенях российского миротворческого контингента.
Также завершена отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для планового ремонта.
"Ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в РФ для планового ремонта завершены", - говорится в сообщении.
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