Завершился визит премьер-министра Хорватии в Азербайджан

6 ноября завершился рабочий визит премьер-министра Республики Хорватия Андрея Пленковича в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az, в честь премьер-министра Хорватии в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Андрея Пленковича провожали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.