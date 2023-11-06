https://news.day.az/politics/1612658.html Завершился визит премьер-министра Хорватии в Азербайджан - ФОТО
Завершился визит премьер-министра Хорватии в Азербайджан - ФОТО
6 ноября завершился рабочий визит премьер-министра Республики Хорватия Андрея Пленковича в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az, в честь премьер-министра Хорватии в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Андрея Пленковича провожали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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