Премьер-министр Хорватии ознакомился с Центром Гейдара Алиева

В рамках рабочего визита в Азербайджан 6 ноября премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович ознакомился с Центром Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, первый заместитель директора Центра Фарган Новрузов проинформировал гостя о Центре Гейдара Алиева, по праву считающегося редчайшей жемчужиной мировой архитектуры.

Отмечалось, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и исследование философии государственности и идеологии азербайджанства Гейдара Алиева, а также наследия общенационального лидера. Говорилось о том, что проекты, реализуемые Центром, служат популяризации истории, языка, культуры и других национальных ресурсов Азербайджана во всем мире, развитию различных областей науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, экологии и экономики.

Большой интерес премьер-министра Хорватии вызвало знакомство с Музеем Гейдара Алиева, где виртуально представлены различные аспекты деятельности общенационального лидера как в советское время, так и в годы независимости нашей страны.

Гость ознакомился с автомобилями, которыми пользовался общенациональный лидер Гейдар Алиев во время своего руководства Азербайджаном с 1969 по 2003 годы.

Премьер-министр Андрей Пленкович оставил памятную запись в Книге почетных гостей Центра Гейдара Алиева.

В заключение премьер-министру Хорватии был преподнесен памятный подарок.