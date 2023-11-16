Армянство готовит России "краснодарцах"

Автор: Лейла Таривердиева

Несколько дней назад в Краснодаре усилиями одиозной структуры под названием "Армянская культурная автономия Краснодарского края" была учреждена еще более одиозная структура, называющаяся романтично "Этнокультурным центром "арцах"". Армянство очень любит подписывать ненужные бумажки. И на этот раз тоже была принята некая декларация. Целями структуры провозглашаются "сохранение самобытности, языка, культуры, духовности, исторических материальных ценностей, народных обычаев, традиций" и так далее. В инициативную группу вошли "сливки" местной армянской общины.

Россия - многонациональная страна, и различных культурных и прочих общин там сотни. Но когда речь идет об армянах, естественное становится искусственным. Искусственные образования армянского толка обкладываются красивыми словами и бумажками, в которых прописаны самые добрые намерения. Однако на самом деле каждый шаг армянства содержит в себе негатив и угрозу. Армянство никогда и ничего не делает "для", оно всегда прилагает усилия "против". На Юге России об этом тоже уже догадываются.

После 44-дневной войны в благодатные южные края Российской Федерации хлынул поток армян. Конечно же, армяне не отправились в Сибирь или на Крайний Север, а постарались укорениться в курортных городах. Особенно пострадал от нашествия армян Краснодарский край, где расположены такие известные еще с советских времен курорты, как Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик и другие. Сочи, например, армяне всегда считали своей собственностью. Даже до войны они составляли, по самым заниженным оценкам, 40 процентов населения города и вели кампанию по присвоению истории этого края. Они, мол, жили на этой территории еще в первом веке до нашей эры, когда никаких русских тут и в помине не было. А за три послевоенных года число армян в Сочи и Краснодарском крае в целом возросло в разы. По информации российских источников, они стали вести себя еще наглее, чем прежде, начали захватывать дома, земли и бизнес, выдавливать предпринимателей других национальностей. Армянский беспредел перешел все границы. Правда, в последний год, по некоторым сведениям, российские власти проснулись и начали принимать меры, загоняя армянскую братву в определенные рамки.

Сейчас Юг России находится под угрозой нового нашествия армян. Ожидается, что именно туда хлынет выехавшая из Карабаха масса. Возвращаться и жить по законам и паспортам Азербайджана они не желают, оставаться в Армении тоже не стремятся, а солнечный Запад отказывается их принимать. Зато их с нетерпением ждут в южных регионах России, где местная община уже облизывается в предчувствии резкого роста численности этой этнической группы с последующими аппетитными возможностями для российских армян.

Одним словом, потеряв надежду на земли Азербайджана, армяне планируют строить свой "арцах" на Юге РФ. И там он будет называться "краснодарцах" или как-нибудь еще. Армянство уверено, что не сегодня, так завтра Россия совсем ослабнет, и вот тогда наступит их звездный час. И на черта им сдался какой-то горный Карабах, когда в руки идет возможность осуществить важные мечты об "армянском" Черном море...