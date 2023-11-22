Очередной «ненавистник» Азербайджана ищет покупателя: Роман Цыпин назначил себе цену

Автор: Эльчин Алыоглу,

главный редактор Milli.Az

Неизмеримы глубины низости, до которых может пасть человек. Но житель Израиля Роман Цыпин решил опровергнуть это древнюю иудейскую мудрость, и не только словами, но и делами доказать, что нет предела низости, подлости, корысти, безграмотным утверждениям и идиотизму, граничащему с кретинизмом.

Роман Цыпин, бывший житель Баку, ныне проживающий в Израиле. Почему-то он решил, что превратился в великого блогосферного гения, того еще витязя современности. Цыпин, поц этакий, уверен, что его мнение стоит целое состояние. Так что, встречайте, дамы и господа, блогера, который взял на себя миссию доказать, что он умнее и мудрее миллионов, а Азербайджан - страна недалеких, алчных, злых и мстительных людей.

Кто же он, шлемазл Цыпин?

Сам о себе Роман писал так: "По профессии я техник по оптической электронике. В настоящее время, к сожалению, вынужден работать не по специальности. Моё хобби - компьютеры, техническая сторона компьютера и Интернет. Увлекаюсь сайтостроительством".

Потом он стал блогером. Купил ноутбук, микрофон, наушники, устроил в углу маленькой и захламленной, как чулан старьевщика, комнаты свой "уголок вещателя". И начал нести словесный поток.

На первых порах, право слово, он якобы пытался поддержать Азербайджан, говорил о том, что евреи тысячелетиями проживали в Азербайджане в мире и согласии с азербайджанцами: "Ныне самой благополучной страной для проживания евреев считается Азербайджан. Так как во всем мире Азербайджан считается эталоном толерантности и мультикультурализма, религиозной и этнической терпимости. Азербайджан проводит взвешенную, продуманную внешнюю политику, и эта страна является стратегическим партнером Израиля. Партнером, проверенным делами".

Так продолжалось очень недолго, и Роман Цыпин, незыблемо уверовав в собственную популярность среди миллионов граждан Израиля и Азербайджана, подумал: "А с чего это вдруг я бесплатно говорю, когда за мои словесные эскапады Баку должен платить?"

Знающие люди утверждают, что Роман Цыпин запросил за поддержку "Азербайджана и азербайджанцев" 40 тысяч долларов. Ежемесячно. 20 тысяч долларов в виде гонорара самому себе, любимому, а 20 тысяч - "за оборудование".

Хотя что за "оборудование" - было видно из "вырвиглазного" антуража маленькой, с низким потолком комнаты, отчего-то напоминающей интерьер захудалой рюмочной на отшибе Урюпинска или Мухосранска.

Естественно, что новоявленный Бендер, он же Цыпин, был отослан в далекие дали, куда Макар и телят не гонял. Как говорится, не срослось - никто не стал платить воинствующему бездельнику с хромающими на все четыре лапы логикой, безобразной дикцией, и маразматическими суждениями, коим обзавидовался бы сам Жириновский. Если, конечно, был бы жив. А так да, Владимир Вольфович давно сыграл в качель и отбросил летние лыжи в сугроб времени.

И тогда оскорбленный-де в своих "лучших чувствах" горе-комбинатор и несостоявшийся мелкотравчатый Цицерон, так и не получивший алкаемые им американские тугрики, впал в ярость. В страшную ярость и неописуемый гнев - до того разнервничался, что аж два дня не брился и в результате стал похож на покойного Исаака Шмулевича, который приторговывал семечками на одесском Привозе.

Времена нынче такие - Роман Цыпин, как полуфабрикат собственных хотений и желаний, вообще мыслит трудно, поэтому больше судит, брызжа слюной и гневно качает головой.

Мол, "мне палец в рот не клади, я еще тот голова".

Это мы отвлеклись.

Так вот, к пришибленному Роману Цыпину пришла жажда долларов. Рассудив, что его жизнь, как порванный носок судьбы: мол, не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь, решил взять Ютубовского быка за кривые рога.

Этот блогер, по-видимому, обучился жизни у кротов и ежей, потому что его лозунг "за услугу - сразу 40 тысяч" несет в себе гениальность высшего порядка. Вот только Азербайджан, увы, не захотел заплатить за воздух, который Цыпин выдыхает, или за вдохновение, которое он, вероятно, покупает у своего соседа-хамелеона.

Как говорится, не судьба.

И вот блогер, как настоящий, но немного туповатый ангел мести, решает выплеснуть свою ядовитую желчь на всех азербайджанцев. Почему бы и нет? В конце концов, он, вероятно, просто живет в мире своих собственных иллюзий, где его слова имеют вес и его мысли - орден с позументами и капюшоном.

Теперь чуть ли не каждый день мы можем наслаждаться этим представлением о том, как Роман Цыпин, словно сумасшедший попугай, раскрывает "правду об Азербайджане". Он как бы кричит изо всех сил: "Смотрите, люди, это не страна, это клубок недалеких, а может быть, даже диких созданий!" Ну что ж, у каждого псевдоблогера свои тараканы в голове.

У меня и раньше были подозрения, что у него не все в порядке с головой, но после последних его "видеообращений" и стримов видно, что он страдает ярко выраженной манией величия.

Есть тип людей, который ведёт себя как слон в посудной лавке.

Роман Цыпин это, что-то между троллем и слоном.

Есть у него и элементы мании "непонимания". Мол, смотрите и слушайте его, Цыпина, непонятного, неизведанного. Хотя весьма странно, так как он не является значимой личностью даже местного масштаба.

Иногда лучше, чтобы такие неудавшиеся продукты эволюции помолчали, так как нельзя позориться на весь мир, показывая себя клоуном.

Например, во время последнего - пока последнего - видеострима Роман Цыпин, человек явно недалекого ума и примитивного мышления, обвинил Азербайджан в поддержке ХАМАСа: "Все жители Сектора Газы - члены ХАМАС. Все палестинцы, все тамошние арабы. И вот, Азербайджан открывает консульство в Рамалле, на Западном берегу реки Иордан.

Почему? Чтобы поддержать ХАМАС. И да, знайте, Баку готовит переселение арабов из Газы в Азербайджан".

Честно, мне, как автору, очень тяжело прокомментировать этот бред сивой кобылы. В сумеречном сознании Цыпина все без исключения палестинцы от грудных детей, и до стариков - боевики ХАМАС. А Рамалла, город, где находится резиденция главы Палестины Махмуда Аббаса, оказывается, "вдруг" стала "вотчиной" ХАМАС.

Роман Цыпин прекрасно знает, что Азербайджан с Израилем состоят в дружеских отношениях многие десятилетия. Азербайджан с Израилем сотрудничают практически во всех секторах. Поэтому утверждать, что Азербайджан в плохих отношениях с Израилем абсурд. Это выдумка определенных кругов.

Азербайджан никогда не поддерживает и не ютит на своей территории террористов, и та провокация о том, что Азербайджан против Израиля ведет какую-либо кампанию в поддержку Палестины, что ни на есть абсурд и дезинформация, а также попытка навредить отношениям наших стран.

То, что Азербайджан хочет перевезти палестинцев из Газы в Азербайджан не подлежит действительности, это ложь чистой воды. Азербайджан хочет, чтобы палестинцы проживали на своих землях в мире и в безопасности.

Официальный Баку желает нормализации отношений между Израилем и Палестиной и скорейшего прекращения конфликта. Азербайджан всесторонне поддерживает только мир и благополучие, а те арменоиды, которые после своих неоднократных провалов против Азербайджана, за последние 3 года стараются реваншировать подобными провокациями.

Все попытки очернить отношения Азербайджана и Израиля направлены только на то, чтобы навредить имиджу Азербайджана, но только провокаторы не понимают что Азербайджан строго следует всем международным правилам гуманитарного направления. И также та дезинформация которую Роман старается распространить с реальностью никакой связи не имеет.

И последнее - Роман Цыпин, если вдруг, ну, вдруг, совершенно неожиданно, кто-то вам скажет, что мол, вы многогранная личность, - не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.

Поверьте - лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений.