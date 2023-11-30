Несколько дней назад Азербайджан представил отчет Совета по правам человека ООН о процессе Универсального периодического обзора, который представляется каждые пять лет и отражает работу по обеспечению соблюдения прав и свобод человека.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев в ходе своего выступления на Международной конференции на тему "Права человека - 75-я Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов", посвященной 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

Он отметил, что в ответ на представленный отчет большинство стран-членов ООН высоко оценили проводимые в Азербайджане реформы в области защиты и поощрения прав человека и рекомендовали их продолжить.

Отметим, что в Баку проходит Международная конференция на тему "Права человека - 75-я Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов", посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

Конференция проводится при совместной организации аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики, представительства ООН в Азербайджане и Коллегии адвокатов.

В конференции принимают участие представители государственных структур, международных организаций и институтов гражданского общества.

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