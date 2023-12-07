"Многоликий армянский Ален": не нарисованный шедевр Мартина ван Мейтенса-младшего

Автор: Акпер Гасанов

Кисти голлардского художника эпохи барокко Мартина ван Мейтенса-младшего (1695-1770) принадлежит двухсторонняя картина под названием "Коленопреклоненная монахиня". На лицевой стороне картины изображена обычная, пуританского вида монахиня, склонившая колени и молящаяся. А вот на оборотной стороне картины художник изобразил её же, но в другом ракурсе - с голым задом.

К счастью для спикера Национального Собрания Армении Алена Симоняна, Мартин ван Мейтенс-младший не является нашим современником. Потому что, будь иначе, шаловливый голландец вполне мог бы нарисовать картины под названием "Коленопреклоненный спикер" или "Многоликий армянский Ален", где на лицевой стороны был бы изображен Симонян, молящийся за мир между Азербайджаном и Арменией. А на другой, на оборотной стороне - он же, но с оголенным задом.

Понимаю, что удовольствие от лицезрения такого рода картины было бы сомнительным. Да и в целом я рассуждаю чисто гипотетически, вовсе не предлагаю увековечивать Симоняна в стиле барокко. Но уж слишком он активно выпячивает себя в качестве персонажа, который готов утром говорить одно, а вечером другое. Не меняя, при этом, выражения лица, не снижая градуса азарта.

Я прекрасно помню, как он верещал про мифические "этнические чистки", называя так антитеррористическую операцию, проведенную ВС Азербайджана на своей земле, в Карабахском экономическом регионе. Симонян тогда призывал весь мир к осуждению нашей страны. При том, что Армения, спикером парламента которой он является, сама реальные этнические чистки, в результате которых в РА не осталось азербайджанцев.

Она же проигнорировала резолюции ООН, в которых содержалось требование о незамедлительном выводе всех армянских незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана.Армения не сделала этого даже после окончания 44-дневной войны, несмотря на подписанный премьер-министром этой страны Николом Пашиняном документ под названием трёхстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года.

И что вы думаете? Буквально на прошлой неделе этот самый Ален заявил о возможности подписания мирного договора с Азербайджаном в ближайшее время. Он утверждал , что это может произойти в течении ближайших 15 дней. Кроме того, Симонян заявил, что РА полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана, в состав которого входит Карабахский экономический регион и анклавы.

Уже тогда возник резонный вопрос - а как же быть тогда с симоняновскими воплями про "этнические чистки"?! Но, как оказалось, сегодня спикер НС РА продемонстрировал себя с иного ракурса. На сей раз он умудрился опровергнуть самого себя в одном заявлении. В ходе беседы с армянскими журналистами он изрек, что "опустошает Нагорный Карабах ". Тот самый, который, по заявлению Симоняна недельной давности, является частью нашей страны.

Впрочем, это было еще не все.

"Уверенность Азербайджана, вероятно, исходит от Турции и основана на договоренностях с Россией", - изрек Симонян, который как-то забыл, что Азербайджан, в отличие от РА, не входит в ОДКБ, ТС и ЕАЭС. При этом, у нашей страны в этих организациях авторитета гораздо больше, чем у Армении, которая там членствует. Но это - следствие провальной внешней политики официального Еревана.

Что до азербайджано-турецких отношений, то они исторически были крепки и никто не мешает РА иметь такого же верного и сильного союзника. Но РА предпочитает продолжать попытки сосать многих маток. Прада, этого Симонян не признает никогда. Он предпочитает странный маневр, вначале которого озвучивается чушь в адрес Азербайджана, после чего снова звучит призыв о налаживании отношений между Баку и Ереваном.

Это был "финт ушами" со стороны того самого армянского Алена, который и в прохожих плевал, и про похищение сына премьер-министра РА Никола Пашиняна лгал, и презрение граждан своей страны любовью к люксовому отдыху в трагические дни снискал. Неординарный, как видим, персонаж, этот Симонян. Я бы даже сказал - альтернативно одаренный. И очень удачливый. В том смысле, что повезло ему, что не живет с нами в одно время Мартин ван Мейтенс-младший, который вполне мог бы "обессмертить" спикера НС РА в разных ракурсах.