Партия "Ени Азербайджан" разрабатывает план действий в связи с внеочередными президентскими выборами

Подходит к концу разработка плана мероприятий партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в связи с внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Тахир Будагов.

Он отметил, что план действий будет готов в ближайшие дни.

"Население, проживающее на освобожденных от оккупации территориях, также включено в список избирателей", - добавил Т.Будагов.

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