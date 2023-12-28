Говоря об отношениях Азербайджана и США, мы уже можем использовать более мягкую терминологию.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Да, напряженность в отношениях была, но причиной тому был не Азербайджан. После этого последовали положительные месседжи. Азербайджан всегда был заинтересован в развитии отношений с США", - отметил министр.

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