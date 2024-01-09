Азербайджан-ОАЭ: мощный потенциал и блестящее будущее взаимоотношений

Завершился официальный визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Азербайджан. Его своевременность и важность сложно переоценить. Хотя бы потому, что Баку примет 29-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). Напомню, что соответствующее решение было принято в Дубае, где проходила COP28.

Напомню, что во второй декаде декабря прошлого года в ОАЭ прибыли президенты и главы правительств свыше 190 стран мира, а также около 70 тысяч делегатов - ученых, экспертов, представителей бизнеса, гражданского общества, СМИ. Безусловно, это было грандиозное мероприятие, для участия в котором прибыл и Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его личное участие в столь грандиозном мероприятии во многом и привело к важнейшему решению , касающемуся нашей страны.

В Азербайджане, на мой взгляд, до сих пор не до конца не осознали, сколь существенную роль окажет COP29 в плане демонстрации достижений нашего государства, в плане привлечения внимания всего мира к стране, которая уже имеет статус экономического, политического и военного лидера всего региона Южного Кавказа. В перспективе, речь идет о привлечении инвестиций на многие миллиарды долларов в самые различные сектора нашей экономики.

И то, что в Баку приехал президент ОАЭ важно, в том числе и с точки зрения передачи нашей стране опыта проведения столь масштабного мероприятия мирового значения. Есть же огромное число нюансов, известных только стране-хозяйке COP28.Это и есть пример по-настоящему доверительных, взаимно уважительных отношений между государствами. И тут имеет смысл напомнить об их истории.

ОАЭ признали независимость Азербайджана 26 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между странами были установлены 1 сентября 1992 года.. Посольство Азербайджана в ОАЭ действует с 16 июня 2001 года, а с 28 октября 2011 года посольство ОАЭ расположено в Баку. Между странами действует более 30 двусторонних договоров. В Милли Меджлисе действует рабочая группа по сотрудничеству с ОАЭ.

И абсолютно прав Президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявивший в ходе встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в расширенном составе, что сотрудничество между странами многогранное, охватывает многие сферы, и в недавнем прошлом были предприняты очень важные шаги в энергетической сфере, особенно в области зеленой энергии.

Отметив, что в октябре прошлого года в Азербайджане была открыта солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт, глава государства подчеркнул:"Создание этой станции стало возможным за счет инвестиций Вашей страны. Это только первый шаг. На основе подписанных контрактов и меморандумов о взаимопонимании в Азербайджане за счет инвестиций Вашей страны планируется производство 10 гигаватт зеленой энергии".

Тут имеет смысл напомнить, что компанией Masdar еще в марте 2022 года было начато строительство Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт около посёлка Алят и 20 октября 2023 года электростанция введена в строй.Также напомню, что 15 января 2023 года между ГНКАР и Masdar было подписано соглашение о разработке проектов морской ветровой энергетики и водорода мощностью 2 ГВт, солнечной фотоэлектрической энергии мощностью 1 ГВт и ветровой энергии на суше мощностью 1 ГВт.

Кроме того,4 августа 2023 года Abu Dhabi National Oil Company приобрела 30 % доли в газоконденсатном месторождении "Абшерон". Плюс, 26 октября 2023 года между компанией Masdar и Азербайджаном подписаны инвестиционные договоры по проекту строительства солнечных электростанций в поселке Банк Нефтчалинского района, Билясуварском районе и наземной ветряной электростанции в Абшерон-Гарадагском районе.Все это крайне важные шаги, нацеленные на будущее Азербайджана и не только.

Напомню, что 17 декабря 2022 года, в Бухаресте было подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии". Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чукэ, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В церемонии подписания приняли участие Президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Это соглашение еще больше приблизит ЕС к нашим партнерам в регионе Южного Кавказа и поможет обоим нашим регионам получить доступ к чистой энергии", заявила тогда Урсула фон дер Ляйен Она подчеркнула, что Азербайджан является надежным энергетическим партнером Европы.

Вряд ли стоит особо добавлять, что столь важный статус нашей страны добыт в результате грамотной политики нашего государства, которое активно развивает отношения со всеми сильными игроками на мировой политической арене. А ОАЭ , вне всякого сомнения, именно такой страной и являются.И потому, официальный визит в Баку президента ОАЭ, в ходе которого был подписан ряд документов, в том числе и Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве - важнейшее событие для настоящего и будущего наших стран.