Саудовская Аравия стремится расширить сотрудничество с Азербайджаном в ряде сфер.

Об этом сказал журналистам чрезвычайный и полномочный посол Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Иссам бен Салех аль-Джутейли, сообщает во вторник Day.Az.

Он отметил, что Саудовская Аравия оказывает помощь в вопросе разминирования. "Это является доказательством наличия глубоких связей между двумя странами. Мы стремимся расширить наше сотрудничество с Азербайджаном в нескольких сферах. Это означает, что мы стремимся расширить наше взаимодействие, будь то в области медицины и здравоохранения, обучения и образования, культуры и других сфер", - сказал посол.

Правительство Королевства Саудовская Аравия посредством Центра спасения и гуманитарной деятельности имени Короля Салмана окажет финансовую поддержку проводимой в Азербайджане деятельности по гуманитарному разминированию. С этой целью 16 января председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов и заместитель директора департамента медицины и окружающей среды Центра спасения и гуманитарной деятельности имени Короля Салмана Абдалла Мухаммед Альвадеи подписали Меморандум о финансовой помощи. В мероприятии также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Иссам бен Салех аль-Джутейли.

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