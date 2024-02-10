Омбудсмен Азербайджана выступила с обращением в связи с нарушением прав ребенка в СМИ

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с обращением в связи с нарушением прав ребенка в СМИ.

Как сообщили в субботу Day.Az в Аппарате омбудсмена, в обращении говорится, что согласно исследованиям, проведенным Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики, при распространении в СМИ информации и материалов касательно несовершеннолетних, наблюдаются случаи нарушения требований законодательства субъектами СМИ и журналистами.

Было отмечено, что в соответствии со статьей 5 Закона Азербайджанской Республики "О правах ребенка", государственные органы, все физические и юридические лица в своей деятельности должны ставить интересы детей выше своих, создавать условия для обеспечения их прав.

Было отмечено, что злоупотребление свободой деятельности и журналистским правом в сфере СМИ, то есть распространение запрещенной законом информации или разглашение источника информации в случаях, когда это не допускается законом, влечет установленную законодательством ответственность.

"Содержание подготовленного материала не должно противоречить правам и свободам детей и должно использоваться в соответствии с их законными интересами. При этом должны быть созданы условия для оборота информационных продуктов, безопасных для детей, обеспечивающих их всестороннее развитие и социализацию", - отмечается в обращении.

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