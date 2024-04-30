Декарбонизация неизбежна, но Азербайджан готов

Автор: Лейла Таривердиева

Избрание Азербайджана местом проведения Всемирного саммита Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP в 2024 году создало вокруг нашей страны настоящий водоворот. В хорошем смысле этого слова. Азербайджану не привыкать оказываться в эпицентре событий глобального характера. Однако СОР - это крупнейшее международное мероприятие в мире на сегодняшний день, и это будет для нашей страны новый и интересный опыт. Климатические изменения - это, пожалуй, единственная проблема, которая заставляет страны собираться не для того, чтобы спорить, обвинять и топить друг друга, а для того, чтобы совместно решать вопросы, представляющие угрозу для всех без исключения. Поэтому СОР с каждым годом собирает все больше и больше участников. На проходивший в Дубае саммит СОР28 приехали 90 тысяч, в Баку ожидается еще большее число гостей.

На сегодня COP - это единственная международная площадка для всемирного обсуждения проблем глобальных изменений климата. Председательство в ней избирается согласно ротации от одной из региональных групп. Кандидатуру нашей страны поддержали все представители группы стран Восточной Европы, для которой подошла очередь принять главное климатическое событие года. Выборы прошли в непростой обстановке, и тем успех Азербайджана ценнее. Он стал первой постсоветской страной, которая примет глобальный климатический саммит. И не будет преувеличением сказать, что он, возможно, единственный на этом пространстве, кто способен достойно провести мероприятие такого масштаба.

Одним из знаковых событий минувшей недели было участие Президента Ильхама Алиева в работе заседания Сегмента высокого уровня "5-го Петерсбергского климатического диалога, состоявшегося в Берлине. Азербайджанский лидер был приглашен на встречу как глава страны-хозяйки СОР29. Помимо участия в заседании, визит дал возможность главам двух государств встретиться и обсудить вопросы достаточно обширной двусторонней повестки. Кроме того, Германия неплохо зарекомендовала себя в качестве равноудаленного игрока, не набивающегося в посредники и готового предоставить свою платформу для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Такая встреча, состоявшаяся в феврале на полях Мюнхенской конференции, сегодня дает свои плоды. Участие в процессе Германии уже доказало свою эффективность, а большего Азербайджану от внешних акторов не требуется.

СОР29 будет наводить мосты

Улаживать конфликты и находить точки соприкосновения - это наука, которой хорошо владеет Азербайджан. Эти умения помогают ему, в том числе сохранять дипломатичный тон в разговоре с Арменией. Эти таланты Баку планирует применить и в разрешении проблемных моментов, связанных с климатической повесткой. 2024 год в Азербайджане объявлен Годом солидарности зеленого мира. Солидарности - во всех смыслах этого слова.

Выступая в Берлине, Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что COP29 как международная платформа позволит нам привлечь страны глобального Юга в реализацию нашей общей повестки дня и в то же время успешно развивать отношения с европейскими странами. COP29 не станет ареной противостояния. Азербайджан как принимающая сторона будет наводить мосты, заявил он. Баку намерен играть роль моста между Западом и глобальным Югом, в том числе в области перехода к зеленой энергии и изменения климата.

Президент Ильхам Алиев дал понять, что Азербайджан хоть и следует мировому тренду, но не собирается следовать ему бездумно и в ущерб собственным интересам. В связи с ростом климатических проблем западный мир инициировал разделение на "чистые" страны и страны, добывающие ископаемое топливо. Добывающих нефть и газ стали вносить в некий черный список как виновников всех экологических бед, свалившихся на планету. Мол, добывающие страны разбогатели на уничтожении экологии. Пошла цепная реакция, участились требования отказаться от использования ископаемого топлива и полностью перейти на возобновляемую энергетику. В связи с тем, что климатический саммит и в этом году пройдет в нефтедобывающей стране, вызвал много критики и сомнений. В 2023 году СОР прошел в Дубае, в этом году пройдет в Баку. Но что интересно - несмотря на поднятый шум, и в 2025 году климатический саммит снова будет принимать добывающая страна - Бразилия. Вероятно, в этом есть своя логика. В любом случае, Президент Азербайджана призвал не создавать мифы о странах, богатых нефтью и газом. Вопрос энергетической безопасности должен быть не менее важен, чем вопрос национальной безопасности. Никакой дискриминации здесь быть не должно, подчеркнул он. Кроме того, эти страны предпринимают шаги, направленные на расходование полученных доходов на развитие зеленой энергетики.

Давайте разберемся

26 октября в Баку была запущена Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт, построенная компанией Masdar (ОАЭ). Гарадагская солнечная станция стала крупнейшей солнечной электростанцией на Южном Кавказе. Она способна обеспечить электроснабжение 110 тысяч жилых домов. Во время церемонии открытия Masdar подписала с азербайджанской стороной еще три инвестиционных соглашения в сфере зеленой энергии общей мощностью 1000 МВт. Сюда входят строительство солнечной электростанции мощностью 445 МВт в поселке Гюнеш Билясуварского района, солнечной электростанции мощностью 315 МВт в поселке Банка Нефтчалинского района, а также ветровой электростанции мощностью 240 МВт на территории Абшеронского и Гарадагского районов. Эти соглашения представляют собой начальный этап Исполнительных соглашений, заключенных Азербайджаном с Masdar в июне 2022 года и касающихся реализации мегапроектов в области возобновляемых источников энергии мощностью 4 ГВт.

Напомним, что в июне 2021 года министерство энергетики Азербайджана и BP подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джебраильской зоне. Компания ACWA Power (Саудовская Аравия) в 2025 году введет в строй в Азербайджане ветряную электростанцию "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт. В рамках проекта будут установлены 40 турбин мощностью 6 МВт каждая.

Кроме того, между Азербайджаном и Международной финансовой корпорацией (МФК) подписан документ о сотрудничестве в области использования ветроэнергии в море с целью развития возобновляемых источников энергии в нашей стране. Сотрудничество с ведущими компаниями мира и привлечение в сектор зеленой энергетики иностранного капитала позволят Азербайджану идти в ногу с глобальными тенденциями.

В этом году в Азербайджане будет запущено 9 ветряных и солнечных электростанций, а к 2030 году - еще 10-ть.

В авангарде зеленого перехода идут и Объединенные Арабские Эмираты. ОАЭ, и Азербайджан, являясь нефтегазодобывающими странами, одновременно продвигают и проекты, направленные на борьбу с изменениями климата. Так, в конце ноября 2023 года в ОАЭ была запущена крупнейшая в мире солнечная электростанция Аль-Дафра, в июле в Дубае заработал крупнейший в мире завод по переработке отходов в энергию. К 2030 году страна стремится утроить мощность инфраструктуры, использующей возобновляемые источники энергии, до 14 ГВт, а к 2050-му добиться энергетического баланса, который на 44 процента будет обеспечивать зеленая энергия.

Выступая на встрече в Берлине, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что "страны, богатые энергией, газом и нефтью, должны взять на себя инициативу в этой работе - в борьбе с изменением климата. Таким образом эти различные платформы создадут добрый дух солидарности и позволят нам достичь наших целей".

В феврале ОАЭ, Азербайджан и Бразилия приняли решение объединить усилия для достижения международного соглашения по удержанию повышения глобальной температуры в пределах 1,5 градуса. По инициативе Эмиратов была сформирована тройка, которая сосредоточится на обеспечении обязательств по сокращению выбросов CO2 до истечения срока, установленного для саммита COP30, который пройдет в Белене (Бразилия) в 2025 году. Как отмечено на официальном аккаунте СОР29 в "X", партнерство было начато с целью укрепления сотрудничества и преемственности между нынешним и будущим президентами COP в рамках тройки президентов COP (бывшим, нынешним и будущим).

Противоречия

Вернемся немного назад, к международному форуму "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", состоявшемуся в начале прошлой недели в Университете АДА. Отвечая на вопросы зарубежных участников, глава государства подчеркнул, что нашими основными инвесторами являются ведущие энергетические компании мира, которые очень щепетильны в вопросах воздействия на окружающую среду. И во время работы на буровых платформах, и при строительстве нефтегазопроводов это правило соблюдалось и соблюдается.

Президент Ильхам Алиев считает одним из важных вопросов ограничения, введенные в Европе в отношении ископаемого топлива. "Мы видим здесь некоторое противоречие. И мы уже поднимали этот вопрос перед нашими европейскими партнерами. С одной стороны, Евросоюз хочет больше газа из Азербайджана. С этой целью почти два года назад ЕС и Азербайджан подписали Декларацию о стратегическом партнерстве в энергетической сфере. Исходя из этого, наши поставки газа в Европу должны увеличиться с 8 млрд. куб. м. в 2021 году до 20 млрд. куб. м. в 2027 году. Это не обязательство, это цель. И мы движемся к этой цели. В этом году наши поставки газа в Европу составят около 12 млрд. кубометров, это на четыре миллиарда больше, чем в 2021 году. Итак, нам нужно больше инвестировать. Мы должны производить больше. Однако существуют ограничения к финансовым институтам по финансированию проектов по ископаемому топливу. Например, Европейский инвестиционный банк полностью исключил его из своего портфеля. ЕБРР имеет небольшую долю для финансирования проектов по ископаемому топливу. А как Европа хочет получать больше газа из Азербайджана, когда, во-первых, не предоставляет финансирование?" - резонно заявил Президент Азербайджана.

Лидер Азербайджана уверен, что мир будет нуждаться в ископаемом топливе еще много лет. К быстрому и полному зеленому переходу мир не готов, в первую очередь не готова к этому мировая экономика. Даже принимая во внимание огромные инвестиции, которые вкладывают европейские страны в зеленую энергию, их все равно будет не хватать.

Как известно, к 2060 году мировая экономика рассчитывает перейти к полной декарбонизации. В прошлом году Еврокомиссия опубликовала стратегический прогноз на 2023 год для стран блока, в котором названы расходы, необходимые для "достижения своих целей перехода к экологически чистой энергетике в целях борьбы с изменением климата". На эти цели потребуется около 675,3 млрд. долларов (нулевые выбросы СО2 в Европе к 2050 году), и еще 100,28 млрд. долларов для реализации "Закона о промышленности с нулевыми выбросами" в течение периода 2023-2030 годов.

Согласно страновому докладу о климате и развитии Группы Всемирного банка (ВБ), Азербайджану декарбонизация обойдется в 44 млрд. долларов. По мнению регионального директора ВБ по Южному Кавказу Роланды Прайс, вне зависимости от темпов глобальной декарбонизации, ускорение инвестиций в декарбонизацию отвечает интересам Азербайджана. Эти усилия также соответствуют национальным целям диверсификации экономики.

Для диверсификации своей экономики Азербайджан прилагает все необходимые усилия. Если страны Европы имели на строительство экономического благополучия столетия, то у Азербайджана было всего тридцать с хвостиком лет, большая часть которых была осложнена войной и оккупацией. По прогнозам Минэкономики Азербайджана, уже к 2025 году доля ненефтяного сектора в ВВП составит 72,9 процента. И даже сегодня этот показатель вовсе не составляет 10 процентов, как представлено в некоторых зарубежных источниках. В 2024 году в нефтегазовом секторе страны прогнозируется снижение на 1,7 процента, а в ненефтяном - рост на 4,6 процента. В 2026 году по сравнению с 2021 годом в Азербайджане планируется увеличение объема ненефтегазового экспорта на 85 процентов.

Сделав упор на развитии зеленой энергетики, в Азербайджане, тем не менее, осознают, что делать в этом направлении резких движений нельзя. Страна, одной из самых важных статей дохода которой пока что остается экспорт углеводородных энергоносителей, не может позволить себе ставить рекорды в переходе к альтернативной энергетике. Хотя в адрес Азербайджана в связи с избранием его местом проведения климатического саммита СОР29 звучат подобные требования, у республики имеются собственные интересы. И разрушение национальной экономики в их число не входит. Резкое снижение темпов, а тем более, отказ от углеводородной энергетики на данном этапе содержит в себе серьезные риски. Поэтому все работы проводятся поэтапно. Официальный Баку неоднократно озвучивал свой график энергоперехода и продолжает его придерживаться.

Тем не менее, декарбонизация в конечном итоге неизбежна. И Азербайджан будет к этому готов.