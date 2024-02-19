Зеленый переход Азербайджана - и без ущерба национальным интересам

Автор: Лейла Таривердиева

Зеленый переход, то есть переход мира на альтернативные источники энергии, был одной из тем завешившейся накануне Мюнхенской конференции по безопасности.

Конечно, в чрезмерной настойчивости запада в вопросе зеленого перехода есть достаточно политических и геополитических факторов, но эта тема уже стала чуть ли не основным пунктом глобальной повестки, и Азербайджан, как всегда, поступил мудро. Он встроился в этот процесс и старается извлечь из него выгоды для себя. Результаты такой политики налицо - в ноябре 2024 года саммита СОР29 пройдет в Азербайджане.

Азербайджан, являясь нефтегазодобывающей страной, старается следовать общемировому запросу на оздоровление окружающей среды. Хотя экономисты не прогнозируют полного отказа мира от ископаемого топлива в обозримом будущем, тем не менее, начавшиеся процессы требуют к себе внимания. Как отмечал ранее Президент Ильхам Алиев, Азербайджан старается соответствовать глобальным трендам, особенно в энергетической сфере. Многие известные нефтяные компании переориентируются на зеленую энергию, и спрос на неё будет расти. Компании, не инвестирующие в зеленую энергию, столкнутся с трудностями и ограничениями. Чтобы избежать таких последствий, Азербайджан уже несколько лет назад начал работу по зеленому переходу. Но не резкому, способному нанести урон национальной экономике и интересам страны.

Был досконально изучен потенциал и возможности, спрогнозированы доходы и убытки. Ожидается, что к концу 2030 года в основном на солнечных, ветровых и гидроэлектростанциях Азербайджана будет вырабатываться около 5 тыс. МВт электроэнергии. Эта цифра взята не из воздуха, она вытекает из тех контрактов, которые уже подписаны страной. А при более широком подходе эта цифра возрастает до 10 тыс. МВт. Наращивая зеленый сектор, Азербайджан высвободит для экспорта дополнительные объемы газа, а также внесет свой вклад в борьбу с изменениями климата. Превращение освобожденных территорий в зону с нулевыми выбросами стает вкладом Азербайджана в улучшение экосистемы планеты. Реализация поставленных целей позволит осуществить плавный переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, не нанеся вреда национальной экономике, а также обеспечить зеленой энергией европейских потребителей.

До конца 2025 года в освобожденном от армянской оккупации Джебраильском районе появится солнечная электростанция. Проект СЭС "Шафаг" мощностью 240 МВт реализуется совместно с SOCAR, Азербайджанской инвестиционной компанией и bp. Солярная электростанция будет снабжать энергией Сангачалский терминал, и это сократит вредные выбросы в атмосферу, эквивалентные 260-330 тысячам тонн углекислого газа в год. Решение о строительстве СЭС было принято два года назад в рамках стратегии превращения освобожденных территорий в зону зеленой энергии. Эта стратегия была провозглашена Президентом Азербайджана, как только началось послевоенное восстановление освобожденных районов.

Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические зоны располагают большим потенциалом для развития альтернативной энергетики. Кроме того, Азербайджан имеет обязательства по сокращению выбросов углерода на 35 процентов к 2030 году, а bp планирует к 2050 году стать компанией с нулевой эмиссией.

Чтобы двигаться по этому руслу, Азербайджану не приходится прилагать чрезмерных усилий. Страна обладает достаточно большим потенциалом возобновляемых источников энергии. Только ветровой потенциал Каспия, по оценкам Международной финансовой корпорации, составляет 157 тыс. МВт. Это очень высокий показать. Но для реализации этих проектов у Азербайджана пока нет возможностей. Согласно страновому докладу о климате и развитии Группы Всемирного банка (ВБ), Азербайджану декарбонизация обойдется в 44 миллиарда долларов. Приоритетом на сегодня является восстановление освобожденных территорий и возвращение людей на свои земли. Зеленая энергетика Карабаха и Восточного Зангезура являются составной частью этого процесса. Процесса очень затратного, который республика реализует без посторонней помощи, на собственные средства. Что же касается зеленой энергетики, то желающие инвестировать в такие проекты есть, и их немало. Мировые компании, исходя из нынешних трендов, нуждаются в расширении своего портфолио именно такими проектами, и в Азербайджане для них непочатый край работы. Как отметил в своей иннаугурационной речи глава государства, иностранные компании, желающие инвестировать в возобновляемую энергетику в Азербайджане, выстроились в очередь, наблюдается даже конкуренция.

25 декабря Президент Азербайджана подписал распоряжение, согласно которому 2024 год объявлен в стране Годом солидарности во имя зеленого мира. В распоряжении отмечено, что Азербайджанская Республика как надежный и ответственный член международного сообщества вносит вклад в борьбу с последствиями изменения климата. Как известно, в феврале 2021 года Президентом Ильхамом Алиевым была подписана программа "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", в которой альтернативная энергетика определена как один из пяти национальных приоритетов - "Страна с чистой окружающей средой и зеленым ростом". В соответствии с этим приоритетом ведется работа по оздоровлению окружающей среды, восстановлению и увеличению озеленений, обеспечению эффективного использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии. Если принять во внимание уже проделанную работу, то определенные программой показатели могут быть и выше.

Напомним, что темой председательства нашей страны в ОЭС также является "Зеленый переход и взаимные связи".

К 2060 году мировая экономика рассчитывает перейти к полной декарбонизации. Насколько это реально - спорный вопрос, но таков сегодняшний запрос. В июле прошлого года Еврокомиссия опубликовала стратегический прогноз на 2023 год для стран блока, в котором названы расходы, необходимые для "достижения своих целей перехода к экологически чистой энергетике в целях борьбы с изменением климата". На эти цели потребуется около 675,3 миллиардов долларов (нулевые выбросы СО2 в Европе к 2050 году), и еще 100,28 миллиарда долларов для реализации "Закона о промышленности с нулевыми выбросами" в течение периода 2023-2030 годов.

В начале декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) присоединилась к презентованной на Международной конференции ООН по климату (COP28) Хартии по декарбонизации нефти и газа (Oil & Gas Decarbonization Charter, OGDC). Таким образом госкомпания показала, что чутко относится к экологическим вопросам, возникающим в ходе нефтегазовых операций. Хартия предусматривает, помимо прочего, приближение к нулевым выбросам метана в сегменте Upstream (нефтегазовое дело) и снижение уровня факельного сжигания газа в нормальном процессе добычи к 2030 году.

По прогнозам Минэкономики Азербайджана, уже к 2025 году доля ненефтяного сектора в ВВП составит 72,9 процента. И даже сегодня этот показатель находится вовсе не на уровне 10 процентов, как представлено в некоторых зарубежных источниках. В 2024 году в нефтегазовом секторе прогнозируется снижение на 1,7 процента, а в ненефтяном - рост на 4,6 процента. А в 2026 году по сравнению с 2021 годом планируется увеличение объема ненефтегазового экспорта на 85 процентов.

еобходимо подчеркнуть, что для сотрудничества в сфере развития альтернативной энергетики Азербайджан выбрал компании, входящие в число крупнейших в деле реализации соответствующих проектов.

26 октября 2023 года в Баку была запущена Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт, компанией Masdar (ОАЭ). Гарадагская солнечная станция стала крупнейшей солнечной электростанцией на Южном Кавказе. Она способна обеспечить электроснабжение 110 тысяч жилых домов. Во время церемонии открытия Masdar подписала с азербайджанской стороной еще три инвестиционных соглашения в сфере зеленой энергии общей мощностью 1000 МВт. Сюда входят строительство солнечной электростанции мощностью 445 МВт в поселке Гюнеш Билясуварского района, солнечной электростанции мощностью 315 МВт в поселке Банка Нефтчалинского района, а также ветровой электростанции мощностью 240 МВт на территории Абшеронского и Гарадагского районов. Эти соглашения представляют собой начальный этап Исполнительных соглашений, заключенных Азербайджаном с Masdar в июне 2022 года и касающихся реализации мегапроектов в области возобновляемых источников энергии мощностью 4 ГВт.

Masdar основана в 2006 году и на сегодня уже обладает обширным портфолио, в котором - проекты общей мощностью более 20 ГВт, реализованные в более чем 40 странах мира. Соглашение по проекту Гарадагской станции было подписано в январе 2020 года.

Компания ACWA Power (Саудовская Аравия) в 2025 году введет в строй в Азербайджане ветряную электростанцию "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт. Контракт был подписан с Минэнерго АР в январе 2020 года. В рамках проекта будут установлены 40 турбин мощностью 6 МВт каждая. Из них 17 ветровых турбин будут установлены в селе Пирекюшкюль Абшеронского района и 23 турбины - в селе Ситалчай Хызынского района.

Помимо ОАЭ и СА, заинтересованность в участии в зеленых проектах в Азербайджане проявляют компании Турция, Дания, Германия, Израиля.

Все это говорит о том, что нефтегазодобывающий Азербайджан способен находиться в авангарде борьбы с изменениями климата и внести свой вклад в оздоровление экологии планеты. При этом не поступившись собственными интересами.