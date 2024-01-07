Азербайджан будет сбалансировано развивать источники энергии

Интервью Day.Az с доктором философии по экономике, ведущим научным сотрудником Института экономики при Министерстве науки и образования АР Эмином Мамед-заде.

- 2024 год объявлен Президентом Ильхамом Алиевым годом солидарности во имя зеленого мира. Каким может быть вклад Азербайджана в общемировую тенденцию с точки зрения зеленой энергетики и с чем он встретит в ноябре СОР29?

- Как показывает опыт, решение о развитии альтернативных источников энергии в Азербайджане получило широкую поддержку международного сообщества. В настоящее время страна активно сотрудничает с иностранными контрагентами и заключает договоры с крупными игроками в этой отрасли, такими как Masdar, ACWA Power, BP и Fortescue Future Industries.

Особое значение придается деловому сотрудничеству с австралийской компанией Fortescue Future Industries, которая обязалась производить зеленую энергию на 12 ГВт, и это в значительной степени способствует росту транспортировки энергоресурсов в Европу. Согласно планам, первая солнечная электростанция с мощностью 240 МВт будет введена в эксплуатацию к концу текущего года. Кроме того, Азербайджан привлек партнерские контракты на производство 10 ГВт электроэнергии.

Азербайджан разработал платформу для международного сотрудничества в области зеленой энергетики. На данный момент она включает четыре страны (Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Грузия). Мы, также активно работаем над прокладкой линий электропередачи для ветровых электростанций. Также мы стремимся создать зеленый энергетический коридор, который свяжет Каспийское море с Европой. Для этого планируется прокладка кабеля по дну Черного моря.

Таким образом, к саммиту СОР29 Азербайджан выйдет с достаточно большим заделом по применению зеленой энергии.

- Азербайджан нефтегазодобывающая страна. У некоторых возникают сомнения, а не потеряет ли азербайджанская экономика, сделав упор на альтернативную энергетику? Каковы возможности зеленой энергии в Азербайджане? Может ли экспорт зеленой энергии стать такой же важной статьей доходов страны, как нефть и газ?

- В Азербайджане огромен потенциал зеленой энергетики. Однако важно понимать, что переход к экологически безвредным источникам энергии не произойдет мгновенно. Для этого требуются инвестиции, время и значительные усилия. Нефть, газ и уголь как основные источники энергии будут оставаться актуальными на протяжении длительного времени в мировой экономике. Поэтому в Азербайджане принята стратегия постепенного перехода от традиционных методов к новым, сохраняя адекватные пропорции и реалистичные темпы изменений. Таким образом, никого особого упора на зеленую энергетику не будет, а будет сбалансированная стратегия развития источников энергии. Для Азербайджана будут актуальны оба варианта развития энергетики. Что касается потенциала Азербайджана в секторе производства энергии из альтернативных источников, то он, как я указал выше, достаточно велик. К примеру, только потенциал ветровой энергии на Каспийском шельфе Азербайджана составляет примерно 160 ГВт. А ведь есть еще солнечная энергия, энергия гидростанций, которые сейчас активно осваиваются в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. То есть необходимые технологии и инвестиции в этом плане уже имеются, и, как я отметил выше, Азербайджан активно сотрудничает в данной сфере с зарубежными партнерами.

Тем не менее, мне сложно представить, как человечество сможет отказаться от нефти и газа в ближайшие два десятилетия. Существует множество нерешенных технологических и экономических вопросов. Несмотря на активное продвижение зеленого энергетического перехода, поддерживаемого ЕС и США, сначала надо ответить на вопрос, насколько реально обойтись без углеводородов. В настоящее время 85% мирового энергетического баланса обеспечивается углеводородами, а в развитой Европе этот показатель составляет примерно 75%. При этом миллиарды людей в мире не имеют доступа к электроэнергии, а 2,5 миллиарда готовят пищу на открытом огне, то есть на дровах. В такой ситуации нам заверяют, главным образом в Европе, что всему человечеству удастся перейти на дорогостоящую зеленую энергию всего за 20 лет. Разговоры, что нефть и газ скоро станут ненужными, идут уже около 10 лет, но за эти 10 лет потребление нефти выросло на 15%, а газа - на 25%. Хотя тенденция может, конечно, измениться, но, на мой взгляд, рассчитывать на то, что зеленая волна сегодня уничтожит всех производителей нефти и газа, не много преждевременно.

- Какова перспектива превращения Азербайджана в трензитера электроэнергии из Центральной Азии в Европу?

- Да такой транзит в принципе возможен. Его реализация будет зависеть от нескольких факторов, главными из которых, на мой взгляд, является платежеспособный спрос в Европе на зеленую энергию, необходимый объем финансирования для строительства соответствующей инфраструктуры для проведения энергопоставок и претворение в жизнь интеграции энергетических систем центрально-азиатских республик (в первую очередь Казахстана и Узбекистана, с которыми уже подписаны соответствующие меморандумы) и Азербайджана, а в дальнейшем и Грузии, через побережье которой планируется транспортировка электроэнергии в Румынию. Речь о реализации концепции транзита зеленой энергии посредством прокладки подводного электрического кабеля Black Sea Energy, который имеет мощность 1 тыс. МВт и протяженность 1195 км. Его целью является поставка экологически чистой электроэнергии из Азербайджана через Грузию и Черное море в Румынию, а затем в Венгрию и другие страны Европы.

Лейла Таривердиева