Президент Ильхам Алиев: COР29 не будет ареной противостояния

Не следует создавать какие-то мифы о странах, богатых нефтью и газом. Эти страны приложили большие усилия для решения климатических проблем. Сегодня ОАЭ, Азербайджан и Бразилия действуют в формате "Тройки".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 26 апреля в Берлине.

Отметив, что эти страны предпринимают шаги, направленные на расходование полученных доходов на зеленую энергию, глава государства сказал: "COP29 не будет ареной противостояния. Азербайджан как принимающая сторона будет наводить мосты. Азербайджан намерен играть роль моста между Западом и Глобальным Югом, в том числе в области перехода к зеленой энергии и изменения климата".