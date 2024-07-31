Место пешки изменить нельзя: позорная участь Армении

Автор: Акпер Гасанов

В том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Иран, где принял участие в инаугурации новоизбранного президента этой страны Масуда Пезешкиана, нет ничего удивительного. Ведь, помимо высокопоставленных иранских чиновников, в этой церемонии приняли участие свыше 300 иностранных гостей, представители 90 различных делегаций. Армения, которая является самым отсталым государством региона, всегда жаждала, жаждет и будет жаждать найти себе покровителей везде, где только можно.

Но, есть огромная разница между сбалансированной внешней политикой реально независимого государства и безостановочными метаниями из одной крайности в иную. Армения давно специализируется на последнем. Она, образно говоря, пытается усидеть одновременно на поразительно большом числе стульев. Приведу всего лишь некоторые последние примеры таких зигзагов в поведении официального Еревана.

Армения провела совместные военные учения с Соединенными Штатами Eagle Partner. Как пафосно заявили в Ереване, это отражает усилия Армении по установлению более тесных связей с США и другими западными союзниками. Напомню также, что находившаяся недавно с рабочим визитом в Армении заместитель госсекретаря США Узра Зея сообщила, что в Минобороны Армении будет работать представитель американской армии. Он уже е выбран и приступит к работе в этом году.

Плюс, на прошлой неделе Комитет по ассигнованиям Сената США одобрил ряд мер, в том числе законопроект о государственных иностранных операциях на 2025 финансовый год, предусматривающий помощь Армении в размере 65 миллионов долларов. Все это говорит о том, что США активно финансирует и вооружает Армению. И не только США. Известно же и про намерение Еврокомиссии начать с Арменией диалог по вопросам визовой либерализации. и о выделении ей 10 миллионов евро из Европейского фонда мира.

Да, стране-оккупанту выделяются средства на "укрепление обороноспособности", то есть на армию. На ту самую, которая более четверти века держала под оккупацией 20% территории Азербайджана, игнорируя резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Какой же это, в таком случае, Европейский фонд мира?! Он поощрением , финансированием армянского "реваншизма" занят. Но, в данном конкретном случае важно и другое.

Помимо всего выше указанного, Армения размещает миссию ЕС на своей территории, создает в регионе западный лагерь и базу. Одним словом, Армения получает политическую, военную и финансовую поддержку от США и ЕС. При этом, она Армения пытается заручиться и покровительством страны, которая для США и ЕС является противником. Да, это про Иран. Поистине, это верх лицемерия.

К сожалению, это лицемерие официального Еревана поддерживается послом Ирана в Армении Мехди Собхани, который позволил себе сделать ряд поистине провокационных заявлений в адрес Азербайджана. Он, в частности, изрек недавно, что "права армянских жителей Карабаха должны уважаться", ни словом не вспомнив о правах азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении.

Но, посол послом, а визит Пашиняна в Тегеран обернулся для него очередным фиаско. "Исламская Республика считает Зангезурский коридор ущербным для Армении и продолжает придерживаться этой позиции", услышал он от Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По сути, Хаменеи открыто указал Пашиняну на то, как должен действовать армянский премьер. Это - очередная констатация того, что реальный авторитет Армении настолько низок, что ее руководителю указывают на шаги, которые он должен предпринять.

При этом, Пашинян снова загнал себя в угол. Ведь, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен уже заявил о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможности создания нового сухопутного маршрута из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана. То есть, О'Брайен настаивал на том, чтобы Зангезурский коридор был открыт, тогда как руководство Ирана заявляет, что он для Армении является ущербным.

Ясное дело, что удовлетворить и Иран и США у Пашиняна не получится. Как не получилось у него уже добиться от официального Тегерана слов поддержки в адрес проекта "перекресток мира". В целом, Пашинян пытается достучаться до каждого из полюсов, находящихся в глубоком конфликте друг с другом. Он везде дает обещания, но везде видят, что то, что премьер-министр Армении лицемерит. Кроме того, реальный вес Армении в регионе ничтожен. Она годна только на роль пешки в чужой игре. И те, кто водят этой пешкой, никогда не будут заботиться о ее настоящем и будущем. Они, скорее, пожертвуют ею.