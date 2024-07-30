О чем умолчала председатель Европарламента Роберта Метсола?

Автор: Акпер Гасанов

Председатель Европарламента Роберта Метсола поблагодарила председателя НС Армении Алена Симоняна и приветствовала желание Армении расширять отношения с ЕС. По ее словам, согласованная новая повестка партнерства ЕС-Армения, а также начало диалога о либерализации визового режима с Арменией - яркое свидетельство расширенных расширения таких отношений.

Тут впору задать простой вопрос- а каким это образом ЕС расширяет отношения с Арменией? Ответ очевиден- за счет увеличения политической, финансовой и военной поддержки страны, которая почти три десятка лет держала 20% территории Азербайджана под оккупацией, игнорируя четыре всем известные резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН.

Само по себе такое подобное поведение со стороны ЕС - пример лицемерия. Но его ярким показателем является и то, что Армения, в ответ, ничего не может дать ЕС. Она давно самоизолировалась от всех грандиозных проектов, соединяющих Южный Кавказ и Европу. Это имеющие глобальное значение проекты: Баку - Тбилиси - Джейхан, Баку - Тбилиси - Карс. Они были инициированы и реализованы нашей страной. Причем, порой не имея поддержки со стороны тех же США.

Также напомню про интерконнектор Греция-Болгария (IGB) для доставки природного газа из Азербайджана в Болгарию был введен в коммерческую эксплуатацию 1 октября 2022 года. В настоящее время его мощность составляет 3 миллиарда кубометров в год, однако он обладает потенциалом для увеличения пропускной способности до 5 миллиардов. Интерконнектор соединяет Болгарию с Южным газовым коридором (ЮГК) и является частью Вертикального газового коридора.

Данный трубопровод укрепляет энергетическую связь и безопасность в регионе, обеспечивая доступ к природному газу из новых источников. Газопровод IGB стал первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, непосредственно связанным с Южным газовым коридором через Трансадриатический газопровод (TAP) и Трансанатолийский газопровод (TANAP)

Газопровод играет ключевую роль в расширении энергетической связи для всего региона и создает новые возможности как для импорта, так и для экспорта природного газа на болгарские и греческие рынки. Кроме того, важна его роль в более широком контексте: учитывая, что Россия планирует прекратить транзит газа через Украину в январе 2025 года, поставки через IGB могут быть направлены в Молдову и Украину по Трансбалканскому газопроводу.

Что если не аналогичного, то сопоставимого по пользе, может дать Армения странам Европы по отдельности и ЕС в целом? Ответ очевиден- ничего. Армения была, есть и останется государством-паразитом, страной-иждивенцем. Меняются только те, кто готов ее содержать, исходя из своих геополитических планов. На сей раз эту роль на себя решили взять в ЕС. Могут себе, как говорится, позволить, рассуждая с экономической точки зрения.

Про морально-этическую сторону вопроса, как мы уже давно все поняли, в ЕС забыли. Как и про то, что танго принято танцевать вдвоем. При этом, что самое забавное, и в Армении есть понимающие абсурдность такой ситуации. Одним из них является не абы кто, а целый председатель Палаты аудиторов Армении Наири Саркисян. По его словам все, кто призывает Армению вступить в Евросоюз, выступают против Армении, поскольку ее экономика там не конкурентоспособна.

"В ЕС Армению не ждут. ЕС открыл место для Армении? Нет", -изрек он. И это правда. Армении действительно нечего предложить ЕС и именно поэтому рынки Евросоюза, мягко говоря, не завалены армянскими товарами. Тут, как никогда впору вспомнить историю с главным армянским экспортным товаром. Еще в 2021 году правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, предусматривающее предоставление республике 3 млн евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции.

Особо стоит обратить внимание на стоимость отказа Армении от того, чем она так кичилась. Всего три миллиона евро. В иные времена Серж Саргсян в казино Баден-Бадена за один день просаживал больше. В любом случае, перед нами был яркий пример того, сколь ничтожна значимость Армении для ЕС с точки зрения экономики. Но, в Евросоюзе имеют иные планы. Содержание регионального лузера им нужно для продвижения своих политических интересов. Особенно, в свете охлаждения отношений с Грузией. Но мы снова констатируем, что этим планам ЕС не суждено будет сбыться. Потому, что на Южном Кавказе ставку правильнее делать на государство-лидер. А им является Азербайджан.