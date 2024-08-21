Cогласно совместному плану, заключенному между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана, 20 августа в Алматинской области состоялась церемония открытия совместных тактико-специальных учений "Алтын кыран-2024".

Об этом в среду Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

На мероприятии с участием военнослужащих стран-участниц, были исполнены государственные гимны, подняты государственные флаги.

Поприветствовав гостей, выступившие на церемонии подчеркнули важность проведения подобных учений с точки зрения планирования совместной деятельности и обмена опытом, пожелали участникам успехов.

В заключение состоялся торжественный проход военнослужащих, участвующих в международных учениях, перед трибуной.

Отметим, что в ходе совместных учений, проходящих на учебном полигоне "Коктал" в городе Жаркент Алматинской области Республики Казахстан, будут отработаны тактические действия по ведению разведывательных операций в горной местности, обнаружению и нейтрализации незаконных вооруженных формирований, военнослужащие армии Азербайджана поделятся с коллегами из Казахстана реальным боевым опытом, обретенным в ходе Отечественной войны и других успешных операций.

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