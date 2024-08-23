Эльчин Мирзабейли встретился с жителями Гагали и Агсу

Сегодня кандидат в депутаты от Агсуинского избирательного округа № 90, заместитель председателя Партии справедливости, права и демократии Эльчин Мирзабейли встретился с избирателями в селе Гагали Агсуинского района и в Агсуинском городском парке культуры и отдыха.

Как сообщает в пятницу Day.Az, выступая перед избирателями на встрече в селе Гагали, кандидат в депутаты Эльчин Мирзабейли отметил, что впервые в истории независимости страны парламентские выборы проводятся в Азербайджане, полностью обеспечившем свою территориальную целостность, суверенитет, и это имеет большое моральное и политическое значение.

Выражая глубокую благодарность людям, подарившим эту историческую победу, кандидат в депутаты упомянул, что после победы и восстановления суверенитета страны сложились новые условия, и люди, работающие во всех сферах жизни государства, должны осуществлять свою деятельность в соответствии с духом великой Победы.

Эльчин Мирзабейли напомнил, что в свое время в Кавказской исламской армии, а затем и в армии Азербайджанской Демократической Республики служили 6 жителей Гагали, и подчеркнул, что также, как и в начале прошлого века житель из этого села Сафар Гагали громил армянские бандформирования, его односельчане также проявили большую самоотверженность в Первой и Второй Карабахской войнах и разгромили армянских террористов, положив конец их преступным деяниям. Затем Эльчин Мирзабейли подробно проинформировал жителей села Гагали об инициативах по экономике, сельскому хозяйству, науке, образованию, культуре и социальной сфере, которые он выдвинет, если ему будет оказано доверие.

Затем кандидат ответил на многочисленные вопросы избирателей из села Гагали и рассказал о путях решения волнующих их вопросов.

Очередная встреча кандидата в депутаты состоялась в Агсуинском городском парке культуры и отдыха. Здесь Эльчин Мирзабейли также рассказал о своей избирательной платформе и ответил на вопросы избирателей.

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