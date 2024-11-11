https://news.day.az/politics/1706226.html Президент Таджикистана прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Президент Таджикистана прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев и другие официальные лица.
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