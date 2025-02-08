Автор: Мехти Ахмедзаде

В американской политике есть вещи, которые никогда не меняются: каждые несколько месяцев определённые конгрессмены вспоминают про Армению и начинают писать гневные письма, требуя от США срочно вмешаться, помочь, защитить, вооружить. Это уже стало чем-то вроде сезонного ритуала, как выборы или очередной политический скандал. Однако на этот раз этот ритуал сопровождается явным ощущением отчаяния - кажется, что даже сами авторы письма уже не верят в его эффективность, но продолжают цепляться за старые механизмы давления.

Так сопредседатели двухпартийной группы Конгресса США по армянским вопросам направили письмо новому госсекретарю Марко Рубио, в котором изложили свои приоритеты в отношении Армении. Как всегда, список требований выглядит внушительно: продолжить финансирование Еревана, укрепить стратегическое партнёрство, развивать энергетическое сотрудничество, вооружить Армению и, конечно же, оказать давление на Азербайджан. Всё это подаётся под привычными лозунгами о демократии, реформах и высоких идеалах.

"Мы пишем, чтобы поздравить Вас с недавним утверждением в должности и поделиться списком двухпартийных приоритетов Группы Конгресса по армянским вопросам, над которыми мы надеемся сотрудничать в период Конгресса 119-го созыва. Одна из наших главных просьб заключается в том, чтобы США продолжали развивать соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное с Арменией...", - говорится в письме, остальную часть которого нет смысла приводить.

Но что самое интересное - среди подписавших письмо не только традиционные сторонники армянского лобби из рядов демократов, но и двое республиканцев. Казалось бы, партия республиканцев должна проводить свою линию, выступая за национальные интересы США, а не вовлекаться в сомнительные схемы поддержки одной стороны конфликта. Однако Гас Билиракис и особенно Дэвид Валадао решили сыграть на стороне демократов, встав в один ряд с Фрэнком Паллоне и Брэдом Шерманом.

Валадао, который уже успел "прославиться" тем, что голосовал за импичмент Трампа, вновь доказывает, что для него партийная принадлежность - пустой звук. В очередной раз он показывает, что для него важнее угодить внешним лоббистам, чем придерживаться курса республиканцев. В этом письме он фактически выступает за финансирование чужой страны за счёт американского налогоплательщика, за втягивание США в ненужные конфликты и за продвигаемые демократами бестолковые попытки давления на Азербайджан.

Билиракис в этом плане менее скандальная фигура, но его участие тоже вызывает вопросы. Неужели у республиканцев в Конгрессе нет более актуальных задач, чем очередные попытки сделать Армению главным спонсируемым объектом американской внешней политики? Эти люди называют себя республиканцами, но их подпись под этим письмом больше напоминает капитуляцию перед демократами, чем защиту национальных интересов США.

Если раньше армянское лобби в США действовало в основном через демократов, то теперь оно всё активнее находит союзников среди тех, кто готов пожертвовать партийными принципами ради личных интересов. Это письмо - не просто очередная попытка представить Армению жертвой и выдать Азербайджан за агрессора. Это ещё и показатель того, что в американской политике остаются люди, которые, называя себя республиканцами, ведут себя как самые преданные сторонники демократов.

Поздравления, слова о реформах, благодарности за поддержку - всё выглядит как стандартный набор для обращения к новому чиновнику. Но за этим набором штампов скрывается одно и то же: "США должны взять на себя обязательства перед Арменией, потому что... ну, просто должны".

И, конечно, стандартная мантра: "Азербайджан должен быть наказан". Здесь без сюрпризов - раздел 907, санкции, запрет на экспорт технологий.

В общем, письмо по старым лекалам, цели те же, аргументы тоже. Единственное, что меняется - это уровень отчаяния. Если раньше такие обращения звучали уверенно, то теперь это похоже на капризного ребёнка, который топает ногами и требует своё, несмотря на реальность.

Неужели Паллоне и Ко. всерьёз верят, что давление на Азербайджан приведёт к каким-то результатам? История уже показала: сколько бы подобных писем ни отправлялось, сколько бы угроз ни звучало, реальность не меняется. Азербайджан доказал, что не поддаётся на внешнее давление. Если кто-то в Конгрессе думает, что можно просто потребовать "привлечь к ответственности" Баку, и это тут же случится, то они глубоко заблуждаются.

Более того, любые попытки поставить администрацию Трампа, включая Госдеп, перед необходимостью делать выбор в этом вопросе заранее обречены на провал. Трамп никогда не танцевал под чужую дудку - особенно если её играют демократы и их новоиспечённые республиканские союзники. Он вряд ли станет поддерживать политиков, которые подрывают принципы республиканской партии, продвигают интересы армянского лобби и втягивают США в ненужные конфликты. Его политика всегда строилась на защите американских интересов, а не на исполнении чьих-то зарубежных заказов. Рубио в курсе этого.

Билиракис, Валадао, Паллоне, Шерман - эти люди могут сколько угодно пытаться выдать свою позицию за борьбу за "справедливость". Но на деле они всего лишь исполняют роль лоббистов, продвигая интересы Армении в ущерб национальным интересам США. Как и прежде, их попытки оказать давление на Азербайджан не стоят бумаги, на которых они написаны. Реальность уже давно ушла вперёд: Азербайджан уверенно занимает своё место в регионе, а армянское лобби в Конгрессе всё ещё цепляется за бумажные иллюзии.