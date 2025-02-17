Азербайджан добился значительных успехов на пути к гендерному равенству

По поручению спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой вице-президент международного Межпарламентского союза (IPU), депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова в Нью-Йорке выступила с речью в рамках "Межпоколенческого диалога женщин и мужчин-депутатов" на тему "Поддержка участия женщин в политике", сообщает Day.Az.

Диалог был организован в рамках Глобальной инициативы женщин-лидеров (WYDE), которая является совместным проектом, финансируемым Европейским Союзом и реализуемым UN Women, вместе с Международным институтом демократии и содействия выборам (International IDEA), Межпарламентским союзом (IPU) и организацией "Объединенные города и местные власти" (UCLG).

В своем выступлении С. Микаилова отметила, что существует неотложная необходимость в развитии активного гражданского общества, которое поддерживает и поощряет активное участие женщин в каждой сфере общественной жизни.

"Мы должны продолжать продвижение социальных проектов и инициатив, которые побуждают женщин становиться лидерами, принимающими решения и активными участниками формирования будущего. Однако, этого невозможно достичь без изменения общественного отношения к ролям женщин, особенно в политике. Роль парламентов в этом процессе невозможно переоценить, поскольку они должны стать центром для продвижения публичной дипломатии и формирования политики, ориентированной на гендерные и инклюзивные вопросы. Крайне важно найти способы решения социальных проблем, с которыми сталкиваются женщины, обеспечивая их голос, представительство и полномочия на каждом уровне", - сказала депутат.

С. Микаилова также сообщила о мерах, предпринимаемых в Азербайджане для создания условий более широкого, равноправного развития. В частности, депутат обратила внимание присутствующих на пример успешной деятельности Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. "Азербайджан добился значительных успехов в расширении роли женщин. Первый вице-президент Мехрибан Алиева является воплощением современной азербайджанской женщины. Она представляет собой сильную, яркую личность в современной истории нашей страны", - подчеркнула С. Микаилова, добавив что по инициативе Первого вице-президента в Азербайджане реализовываются десятки программ, направленных на улучшение качества жизни граждан.

Кроме того, в своем выступлении С. Микаилова подчеркнула, что Азербайджан добился значительных успехов на пути к гендерному равенству, отметив, что женщины-депутаты широко представлены в азербайджанском парламенте, и именно женщина занимает пост спикера.

Говоря о вызовах по всему миру, стоящих перед женщинами, стремящимися к активному участию в общественной жизни, С. Микаилова отметила, что женщины, занимающиеся публичной деятельностью, к сожалению, подвержены специфическим формам насилия или злоупотреблений. "Необходимо разработать универсальный закон или законодательный акт, регулирующий социальные медиа-платформы, чтобы предотвратить подобные нарушения прав. Учитывая стремительное развитие наступающей эры искусственного интеллекта, эта проблема приобретает более опасные формы, что заставляет нас глубоко задуматься. В связи с этим национальные парламенты могут выдвигать инициативы, проявлять солидарность и разработать международную конвенцию, которую мы, как IPU, будем поддерживать", - заключила она.

Отметим, что Севиль Микаилова и депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов находились в Нью-Йорке, США, для участия в заседаниях оргкомитетов 6-й Всемирной конференции председателей парламентов, 15-го Саммита женщин-спикеров парламентов и парламентских слушаниях в ООН.

На слушаниях, в которых приняли участие около 300 участников, в том числе парламентариев, консультантов и экспертов из более чем 60 стран, подробно рассматривались способы возобновления работы повестки дня в области Устойчивого развития 2030, был проведен обмен мнениями о роли парламентов в этой области.

Визит депутатов в Нью-Йорк завершился 16 февраля.