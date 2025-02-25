https://news.day.az/officialchronicle/1732667.html В Баку будет учреждено представительство Торговой палаты Пакистана В Исламабаде была создана Торговая палата Азербайджана, которая действительно будет способствовать нашей двусторонней торговле. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф на азербайджано-пакистанском бизнес-форуме.
В Баку будет учреждено представительство Торговой палаты Пакистана
В Исламабаде была создана Торговая палата Азербайджана, которая действительно будет способствовать нашей двусторонней торговле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф на азербайджано-пакистанском бизнес-форуме.
"Мы также должны создать Торговую палату Пакистана здесь, в Баку, а также ее представительства в других важных городах Азербайджана, чтобы эти палаты могли в режиме реального времени собирать информацию, обмениваться ею и передавать потенциальным трейдерам и инвесторам, что будет чрезвычайно полезно", - подчеркнул пакистанский лидер.
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