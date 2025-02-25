В Баку будет учреждено представительство Торговой палаты Пакистана

В Исламабаде была создана Торговая палата Азербайджана, которая действительно будет способствовать нашей двусторонней торговле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф на азербайджано-пакистанском бизнес-форуме.

"Мы также должны создать Торговую палату Пакистана здесь, в Баку, а также ее представительства в других важных городах Азербайджана, чтобы эти палаты могли в режиме реального времени собирать информацию, обмениваться ею и передавать потенциальным трейдерам и инвесторам, что будет чрезвычайно полезно", - подчеркнул пакистанский лидер.