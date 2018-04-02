Апрельская победа Азербайджана: два года спустя

В истории каждого военного конфликта есть свои, если угодно, рубежные точки. И хотя история карабахской войны еще не написана, вернее, не дописана до конца, нет сомнений, что в будущих учебниках, где о ней будет рассказано, события апреля 2016 года тоже займут свое достойное место.

Рассказывать о событиях апреля 2016 года и легко, и трудно. Легко, потому что сегодня, через два года, уже можно восстановить хронологию событий, точно установить, когда была взята высота Лалетепе, когда нанесен удар боевого дрона по тому самому автобусу, в котором ехали в прифронтовую полосу "добровольцы" из армянского Сисиана, когда были достигнуты договоренности о прекращении огня и когда в село Джоджуг Марджанлы начали возвращаться беженцы. Но этот хронологический пересказ слишком многое оставляет за рамками повествования, и прежде всего, если можно так выразиться, эмоционально-политическую окраску событий. Потому что апрельские бои - и здесь уже нет никаких сомнений - обозначили новый этап в развитии событий во всем регионе. И со всей четкостью проявили новый расклад сил - и военно-силовой, и политический.

Здесь, пожалуй, нужно вспомнить: несмотря на то, что масштабных боевых действий между Азербайджаном и Арменией с мая 1994 года как бы не было, на линии фронта стреляли постоянно. Были и весьма опасные инциденты, вроде боевого разворота армянского вертолета в направлении азербайджанских позиций. Игру на обострение армянские агрессоры вели постоянно. Но весной 2016 года напряженность достигла пика.

Пожалуй, с самого начала было понятно: по ту сторону линии фронта не просто "тратят снаряды". Президент Армении Серж Саргсян открыто грозил Азербайджану новыми территориальными потерями прямо с трибуны Совета Европы. Заместитель министра обороны Армении Давид Тоноян (сегодня он в этой стране возглавляет МЧС) тоже прозрачно намекал: пока на линии фронта тихо, но вот пусть пройдут в Азербайджане Евроигры, а там посмотрим...

Расчет был вполне понятен. Сегодня остается только гадать, собирались ли по ту сторону линии фронта "наступать до Евлаха и Мингячевира", как это обещали доверенные лица Сержа Саргсяна в ходе его предвыборной кампании, или ограничиться "всего лишь" захватом приграничных сел. Но нет сомнений в другом: главной задачей было вернуть Азербайджан в состояние "ранних девяностых". Наступление армянской армии должно было спровоцировать новые потоки беженцев, а беженцы - это всегда политический "взрывной материал". А политическая нестабильность, по расчетам Еревана, должна была надолго заставить Баку забыть и о нефтяных контрактах, и о "Южном газовом коридоре", и о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. И уж, как минимум, сделать Азербайджан более уступчивым на переговорах.

Здесь, пожалуй, нужно отступление. Вдумчивые эксперты по обе стороны линии фронта уже тогда предупреждали: проверять на прочность передний край азербайджанской обороны может оказаться весьма опасно. Военный бюджет Азербайджана возрос в 30 раз, он сегодня превышает весь госбюджет Армении, в Баку демонстрируют на парадах самое современное оружие, проводят учения - стоит ли меряться силами? Но в Ереване, похоже, этим предупреждениям не вняли. Возможно, еще и потому, что армянские генералы неплохо знали, как можно "пилить" военный бюджет и изображать активность на учениях, в то время как в реальности деньги шли на собственные виллы и кавалькады "джипов" с личной охраной. И просто не могли себе представить, что в Азербайджане реальность может быть другой.

В конце марта 2016 года армянские агрессоры перешли от слов к делу. Обстрелы прифронтовых азербайджанских сел многократно усилились. Огонь вели по сельским домам, полям, даже по участникам траурных церемоний на кладбище. Реальная опасность нависла над городом Тертер и популярным не только в Азербайджане курортом Нафталан.

Уже потом, в конце апреля 2016 года, Президент Ильхам Алиев в ходе своей поездки по Тертерскому, Агдамскому и Бардинскому районам заявил: "Это и есть уродливое лицо армянского фашизма. Они совершали такие же действия и в первой Карабахской войне, совершили Ходжалинский геноцид против азербайджанского народа. И сегодня, видя на поле боя, что сил недостаточно, берет на прицел мирное население". Обстрел приграничных сел и городов, как нетрудно догадаться, и в прямом, и в переносном смысле был "артподготовкой" к новому наступлению и новым территориальным захватам. Казалось, еще немного - и самые радужные планы Еревана станут реальностью.

Только вот оказалось, что армянские "стратеги", согласно популярной в армейских кругах мудрости, готовились к прошедшей войне. Точнее, они готовились к войне с Азербайджаном времен первой половины девяностых, когда на линии фронта стояли наспех сформированные и плохо вооруженные добровольческие батальоны, и не сомневались, что ожидает Армению легкая прогулка по чужой территории.

Можно долго рассуждать, почему Армения тогда совершила одну из самых страшных ошибок на войне - в Ереване недооценили противника. Возможно, сыграла роль завышенная самооценка, может быть, слишком хотелось верить в мантры насчет "боевого духа", слишком довлел над всем и вся "опыт", полученный в ходе боев в первую половину девяностых.

Впрочем, была еще одна причина. В Баку с самого начала выражали и выражают поддержку мирному, политическому урегулированию. В Азербайджане помнят: война прекрасно "смотрится" на киноэкране или в учебнике истории, но в реальности это боль, трагедия и гибель десятков и сотен людей. А такое миролюбие и сдержанность слишком часто принимают за слабость или еще за что-то в этом роде. И последствия такой ошибки чаще всего бывают весьма печальными. Что и пришлось узнать на собственном опыте Сержу Саргсяну и его приближенным. Безнаказанно позволять обстреливать свои села и города в Баку не могли.

Дальнейшие события потом долго анализировали и политологи, и военные специалисты. Разрекламированные сверх всякой меры оборонительные порядки армянских оккупантов на тертерском, агдамском, ходжавенд-физулинском направлении рухнули менее чем за час - при том, что Азербайджан задействовал здесь не более 10-15 процентов своего боевого потенциала. Азербайджанская армия продемонстрировала и высочайший профессионализм, и мужество, и героизм, и боевой дух, и слаженность. И самое главное, это была совсем не та армия, с которой ожидали встретиться армянские оккупанты, особенно участники первой волны боевых действий, которые под шумок решили "продемонстрировать патриотизм" и заодно пограбить сельские дома, как это делалось в первой половине девяностых. На линии фронта заговорили огнеметы "Солнцепек", современные огневые комплексы на бронетехнике, системы залпового огня. Азербайджан применил новейшие ударные дроны, что оказалось для Армении полной неожиданностью. Ереван бросил в Карабах все силы, но сдержать контрнаступление не получилось.

Затем, после короткой и эффективной "точечной операции", в Азербайджане объявили о прекращении огня - уже на новых во всех смыслах позициях. Но в Армении вновь не поняли. Попытались взять реванш. Понесли потери. И вынуждены были, пардон, "уползти и зализывать раны".

По "горячим следам" боев в Армении еще пытались "заретушировать" свое поражение. Еще отказывались признавать реальные потери. Сначала заявляли, что никаких территорий не теряли, затем требовали от Азербайджана "вернуться на прежние позиции", угрожали покинуть переговоры, после чего послушно на эти переговоры отправлялись. Политическая "подковерная грызня", митинги протеста, нестабильность, отставки министра обороны и военных чинов - все это началось не в Баку, а в Ереване, где уже летом террористы из "Сасна Црер" захватили полицейскую базу. Сержу Саргсяну удалось тогда удержаться у власти, но в прочность его политических позиций не верят даже в ближайшем окружении нынешнего армянского главы государства...

Наконец, вскоре после апрельских боев последовали перемены уже на дипломатическом поле. Попытки Армении обвинить Азербайджан во всех смертных грехах, выторговать для себя "гарантии безопасности" и т.д. провалились с тем же треском, что и планы новых территориальных захватов. Как выяснилось, позиции Азербайджана на мировой арене за прошедшие годы тоже заметно укрепились. Но самое главное, апрельские бои неожиданно для многих продемонстрировали: Азербайджан слишком рано записали в "проигравшие", а Армению - в "победители". И слишком рано начали советовать Баку "учесть реальные результаты войны". Война еще не закончилась и не закончится до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Так что теперь учитывать изменившийся расклад сил приходится уже Армении. И речь идет не только о тактико-технических характеристиках дронов "Harop" или противотанковых ракет "Спайк". Бои, вспыхнувшие в апреле 2016 года, были не просто "самым масштабным с 1994 года нарушением режима прекращения огня". Это была, если угодно, масштабная проверка на прочность для нашей страны, и Азербайджан эту проверку с честью выдержал.

И вот тут надо поподробнее.

Без сомнения, результаты апрельских боев 2016 года стали блестящим - иначе не скажешь - результатом военных реформ и преобразований, которые проводятся в Азербайджане в последние годы под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Армия регулярно закупает новейшие образцы оружия - в России, Турции, Израиле, Южной Африке. Развивается собственная военная промышленность. Регулярно проводятся учения, причем с боевыми стрельбами, где отрабатывается координация действий - и наступление, и оборона, и контрудары. Апрельские бои продемонстрировали, в числе прочего, и эффективность командных цепочек, и скорость принятия решения, и многое другое.

Незадолго до второй годовщины апрельских боев российское агентство РБК опубликовало выкладки и данные российских же экспертов, по мнению которых, военное превосходство Азербайджана над Арменией все более очевидно.

Недавно, выступая на внеочередном съезде партии "Ени Азербайджан", Президент Ильхам Алиев отметил: "Конечно, политика, проводимая нами в военной сфере, полностью оправдала себя. Мы уже много лет проводим эту политику. В связи и с этим вопросом нам порой адресуют претензии - почему Азербайджан вооружается, почему выделяет средства на военное строительство, строительство армии. Но мы, в отличие от Армении, делаем это в пределах своих возможностей, за счет собственных средств, за свой счет. Жизнь показала, какую правильную политику мы проводим. Должен также отметить, что ведущие страны мира тоже постоянно вооружаются, и этот процесс свойственен многим странам. Мы же в последние годы создали мощную армию. Сейчас все международные рейтинги отражают силу нашей армии. Эта сила позволяет нам решить любую задачу. Апрельские бои 2016 года наглядно показали врагу и всему миру, на что способна азербайджанская армия. Наша славная историческая победа на поле боя, конечно, создает и будет создавать новые возможности для справедливого решения вопроса. В предстоящие годы будет сделано все необходимое для усиления военного потенциала, для строительства армии. У нас широкие экономические возможности. Наши растущие с каждым днем финансовые ресурсы, в первую очередь, будут направлены на решение стоящих перед страной основных задач, и строительство армии является здесь, в данном вопросе, приоритетом".

Понятно: основу, базис для этой военной реформы создали успешные преобразования в экономике, продуманное реинвестирование доходов от нефти. И да, маленькая деталь: эту успешную нефтяную стратегию тоже надо было продумать и претворить в жизнь, а полученные доходы не разбазарить в популистских социальных проектах.

Наверное, здесь можно было бы поставить точку. Но в памяти об апреле 2016 года - не только бои и сводки с фронта, но и атмосфера в столице Азербайджана. В Баку не было заметно даже тени паники или обеспокоенности. Патриотические песни, которые звучали из каждой звукоусиливающей "единицы", флаги на окнах и на балконах домов - это была яркая и красноречивая демонстрация, что народ верит в свою Армию с большой буквы. А еще верит в своего Верховного главнокомандующего. И это еще один важный и донельзя актуальный результат боев, вспыхнувших два года назад.

Нурани