В Армении требуют отдать под суд Сержа Саргсяна

С сегодняшнего дня Серж Саргсян больше не президент Армении. Но это вовсе не означает, что воровской власти пришел конец. Сегодня стало известно имя кандидата в премьеры от правящей РПА. Мало кто сомневался, что им станет Серж Саргсян, заработавший за десять лет правления огромную, просто безграничную ненависть соплеменников.

9 апреля глава ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц обратился к генпрокурору и главе Службы нацбезопасности по вопросу уголовного преследования в отношении лидера Республиканской партии Армении Сержа Саргсяна.

Как пишет Epress.am, заявление с обоснованиями правозащитник опубликовал на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Гражданин Армении Серж Саргсян за время работы на должности президента Республики Армения с 2008 по 2018 гг., наделенный полномочиями Конституцией 2005 г., использовал их с целью насильственного захвата конституционного порядка, осуществлял преступную политику с грубыми, постоянными нарушениями конституционных норм", - отмечается в заявлении.

Вследствие этой политики, пишет Артур Сакунц, в частности, не было проведено следствия и никого не привлекли к ответственности за убийство 10 граждан 1 марта 2008 года, незаконного применения силы вооруженными силами к мирным демонстрантам, за 10 лет внешний долг Армении вырос с $1.5 млрд. до $7 млрд., из страны, по официальным данным, безвозвратно эмигрировали по крайней мере 350 000 граждан, в Армении ухудшилась демографическая ситуация.

Правозащитник также отмечает, что схожая ситуация возникла и в вопросе окружающей среды из-за бесконтрольного и безнаказанного загрязнения воздуха, почвы и воды, что происходит по причине коррупционных рисков в сфере эксплуатации горнорудных ресурсов, непрозрачной и безотчетной деятельности.

В одном из пунктов говорится о фальсифицированных выборах президента в 2008-ом и 2013-ом, парламентских - в 2012, 2017 гг. Кроме того, утверждает правозащитник, граждане Армении подвергались незаконному уголовному преследованию за свои политические взгляды.

"Думаю, учитывая признательные показания лично Сержа Саргсяна об удушающей атмосфере, с учетом упомянутых преступлений в отношении граждан Республики Армения, исходя из принципа равной ответственности перед законом, обращаюсь с требованием завести уголовное дело на гражданина Армении Сержа Саргсяна и привлечь его к уголовной ответственности, чтобы в республике не стало удушающей атмосферы, было восстановлено мое конституционное право, а также конституционное право моих детей и семьи жить в здоровой окружающей среде", - в частности, отмечает Сакунц.

Словно в подтверждение его слов, сегодня СМИ сообщают о фактах грубого давления на политических противников действующей власти. Не важно - власти Саргсяна или нового президента, приведенного 9 апреля присягу.

Так, помимо других случаев, сегодня насилию со стороны полицейских подвергся гражданский активист Вардгес Гаспари, сообщает Forrights.am.

Гаспари прибыл на перекресток Прошяна-Демирчяна с плакатом "Сержик - убийца, Сержик - подлец". Однако полицейские без каких-либо оснований стали расталкивать его, не разрешая стоять на тротуаре. Также они пытались отобрать плакат. Как следствие, ухудшилось самочувствие Гаспари.

На улице Демирчяна расположен отчий дом уже четвертого президента Армении Армена Саргсяна. Гаспари пытался перейти улицу, но полицейские, взяв за руки и ноги, перетащили его на противоположную сторону, пишет издание.

Однако приходится сомневаться, что глава карабахского клана и правящей партии Армении когда-нибудь понесет наказание за свои преступления, хотя всем известно, что Гаспари не так уж и не прав, называя его убийцей и подлецом.

Султан Керим