В Азербайджане открывается посольство Хорватии

Начальник Государственной протокольной службы Министерства иностранных дел Азербайджана, посол Парвин Мирзазаде принял временного поверенного в делах Хорватии в Азербайджане Рефика Шабановича.

Как сообщили АПА в МИД, на встрече Р. Шабанович вручил П. Мирзазаде ноту Министерства иностранных и европейских дел Хорватии, передает Day.Az.

В ноте говорится об открытии посольства Хорватии, которое будет располагаться в Баку. До настоящего времени аккредитованное посольство Хорватии в Азербайджане работает в качестве нерезидента и представлено ​​временным офисом.

Посол Парвин Мирзазаде сказал, что повышение дипломатического статуса Республики Хорватии в Азербайджане до уровня посольства даст толчок дальнейшему расширению и развитию сотрудничества и дружбы между двумя странами.

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