Блогерша показала необычный способ носить кроссовки без носков

Блогерша с никнеймом @aniezabay1 показала способ носить обувь без носков и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, чтобы не испытывать неудобство из-за указанных предметов гардероба, которые сползают во время ходьбы, девушка решила воспользоваться простым лайфхаком. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как помещает внутрь кроссовок французской марки Lacoste гигиенические женские прокладки и прикрывает ими стельки.

Зрители высказали свое мнение о найденной носкам замене в комментариях. "Отличная идея, попробую", "Это гениально!", "Так же много усилий, как и при надевании носков", "Что если вам потребуется где-нибудь снять обувь и прокладка выпадет?", "Я однажды сняла туфли, проработав так весь день, и она действительно выпала. Было очень неловко", - заявили юзеры.